Voici les arbitres pour la 8e journée de Jupiler Pro League : Nathan Verboomen arbitre le match phare
Les arbitres pour les matchs de la 8ème journée de JPL sont désormais connus. Samedi soir, c'est Erik Lambrechts qui dirigera le duel entre Anderlecht et l'Antwerp. Le choc entre Genk et l'Union sera arbitré par Nathan Verboomen.

19/09/2025 - 20:45 | La Gantoise - F.C.V. Dender 
Arbitre: Jan Boterberg
Assistant 1: Nick Senecaut
Assistant 2: Nicolas Maszowez
Quatrième officiel: Ruben Calluy
VAR: Jasper Vergoote
AVAR: Michael Geerolf
RO: Jari Van Laere

20/09/2025 - 16:00 | Oud-Heverlee Louvain - RAAL La Louvière
Arbitre: Wesli De Cremer
Assistant 1: Wouter Cochet
Assistant 2: Gianni Seeldraeyers
Quatrième officiel: Arne De Beuckelaer
VAR: Lawrence Visser
AVAR: Thibaud Nijssen
RO: Ermaild Mataj

20/09/2025 - 18:15 | Sporting de Charleroi - S.V. Zulte-Waregem
Arbitre: Michiel Allaerts
Assistant 1: Bryan Bijnens
Assistant 2: Ben Gonnissen
Quatrième officiel: Klass Clerkx
VAR: Laurent Willems
AVAR: Nicolas Laforge
RO: Roel Bensch

20/09/2025 - 20:45 | R.S.C. Anderlecht - R. Antwerp F.C.
Arbitre: Erik Lambrechts
Assistant 1: Jo De Weirdt
Assistant 2: Kevin Monteny
Quatrième officiel: Jasper Vergoote
VAR: Bram Van Driessche
AVAR: Ella De Vries
RO: Niels Bossuyt

21/09/2025 - 13:30 | K.R.C. Genk - R. Union St.-Gilloise
Arbitre: Nathan Verboomen
Assistant 1: Mathias Hillaert
Assistant 2: Maarten Toeback
Quatrième officiel: Massimiliano Ledda
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Quentin Blaise
RO: Jonas Timmermans

21/09/2025 - 16:00 | K.V.C. Westerlo - R. Standard de Liège
Arbitre: Kevin Van Damme
Assistant 1: Lennert Jans
Assistant 2: Michiel De Cuyper
Quatrième officiel: Anthony Letellier
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Koen Thijs
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

21/09/2025 - 18:30 | Club Bruges. - STVV
Arbitre: Lothar D'Hondt
Assistant 1: Romain Devillers
Assistant 2: Nico Claes
Quatrième officiel: Simon Bourdeaud'hui
VAR: Brent Staessens
AVAR: Arthur Denil
RO: Dieter Van Esch

21/09/2025 - 19:15 | K.V. Malines - Cercle Bruges K.S.V.
Arbitre: Bert Verbeke
Assistant 1: Martijn Tiesters
Assistant 2: Michele Seeldraeyers
Quatrième officiel: Erik Lambrechts
VAR: Wim Smet
AVAR: Ruben Wyns
RO: Alexander Braley

