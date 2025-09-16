Voici les arbitres pour la 8e journée de Jupiler Pro League : Nathan Verboomen arbitre le match phare

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les arbitres pour les matchs de la 8ème journée de JPL sont désormais connus. Samedi soir, c'est Erik Lambrechts qui dirigera le duel entre Anderlecht et l'Antwerp. Le choc entre Genk et l'Union sera arbitré par Nathan Verboomen.

19/09/2025 - 20:45 | La Gantoise - F.C.V. Dender

Arbitre: Jan Boterberg

Assistant 1: Nick Senecaut

Assistant 2: Nicolas Maszowez

Quatrième officiel: Ruben Calluy

VAR: Jasper Vergoote

AVAR: Michael Geerolf

RO: Jari Van Laere

20/09/2025 - 16:00 | Oud-Heverlee Louvain - RAAL La Louvière

Arbitre: Wesli De Cremer

Assistant 1: Wouter Cochet

Assistant 2: Gianni Seeldraeyers

Quatrième officiel: Arne De Beuckelaer

VAR: Lawrence Visser

AVAR: Thibaud Nijssen

RO: Ermaild Mataj



Lire aussi… Une particularité de la Pro League : le nombre colossal de joueurs partis après la première journée du championnat

20/09/2025 - 18:15 | Sporting de Charleroi - S.V. Zulte-Waregem

Arbitre: Michiel Allaerts

Assistant 1: Bryan Bijnens

Assistant 2: Ben Gonnissen

Quatrième officiel: Klass Clerkx

VAR: Laurent Willems

AVAR: Nicolas Laforge

RO: Roel Bensch

20/09/2025 - 20:45 | R.S.C. Anderlecht - R. Antwerp F.C.

Arbitre: Erik Lambrechts

Assistant 1: Jo De Weirdt

Assistant 2: Kevin Monteny

Quatrième officiel: Jasper Vergoote

VAR: Bram Van Driessche

AVAR: Ella De Vries

RO: Niels Bossuyt

21/09/2025 - 13:30 | K.R.C. Genk - R. Union St.-Gilloise

Arbitre: Nathan Verboomen

Assistant 1: Mathias Hillaert

Assistant 2: Maarten Toeback

Quatrième officiel: Massimiliano Ledda

VAR: Nicolas Laforge

AVAR: Quentin Blaise

RO: Jonas Timmermans

21/09/2025 - 16:00 | K.V.C. Westerlo - R. Standard de Liège

Arbitre: Kevin Van Damme

Assistant 1: Lennert Jans

Assistant 2: Michiel De Cuyper

Quatrième officiel: Anthony Letellier

VAR: Ken Vermeiren

AVAR: Koen Thijs

RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

21/09/2025 - 18:30 | Club Bruges. - STVV

Arbitre: Lothar D'Hondt

Assistant 1: Romain Devillers

Assistant 2: Nico Claes

Quatrième officiel: Simon Bourdeaud'hui

VAR: Brent Staessens

AVAR: Arthur Denil

RO: Dieter Van Esch

21/09/2025 - 19:15 | K.V. Malines - Cercle Bruges K.S.V.

Arbitre: Bert Verbeke

Assistant 1: Martijn Tiesters

Assistant 2: Michele Seeldraeyers

Quatrième officiel: Erik Lambrechts

VAR: Wim Smet

AVAR: Ruben Wyns

RO: Alexander Braley