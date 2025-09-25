Un ancien joueur du Standard et de Charleroi bat un record de longévité en Ligue Europa

Né le 18 octobre 1983, Dante joue toujours au football. Le défenseur central de 41 ans a battu un record de longévité ce mercredi soir.

L'ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi évolue à l'OGC Nice depuis 2016. Son contrat court actuellement jusqu'au 30 juin 2026, date à laquelle il pourrait bien prendre sa retraite.

Aligné dans le onze de base du club niçois pour affronter l'AS Roma en Europa League en milieu de semaine, le Brésilien est devenu le joueur de champ le plus âgé à prendre part à une rencontre de Ligue Europa.

Il a battu ce record à très exactement 41 ans, 11 mois et 6 jours. Il détrône Joaquín, ancien joueur espagnol, qui avait joué une rencontre dans la compétition à 41 ans, 7 mois et 23 jours. Il était apparu avec le Real Betis face à Manchester United en huitièmes de finale en mars 2023.

Pas encore le record absolu

Pour obtenir le record absolu en Ligue Europa, Dante devra cependant encore un peu patienter s'il souhaite le battre. Celui-ci revient à l'ancien joueur américain de Tottenham Brad Friedel qui était âgé de 42 ans et 10 mois lors de son dernier match en Ligue Europa en 2014. Un autre ancien portier devance également l'ex-Rouche, c'est le Néerlandais Sander Boschker qui était âgé de 42 ans et 1 mois avec Twente deux années auparavant.

Battre ce record de longévité n'a cependant pas eu d'impact positif sur la rencontre de Dante. Son équipe s'est inclinée 1-2 face à la Roma pour son premier match de la phase de ligue.