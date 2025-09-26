Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

Anderlecht avec deux retours importants pour le déplacement à Louvain : Killian Sardella et Thorgan Hazard font partie du groupe.

Après une courte victoire contre La Gantoise en milieu de semaine, le Sporting d’Anderlecht est désormais sur le podium de la Jupiler Pro League, à six longueurs du leader, l’Union.

Ce vendredi, les Mauves se déplacent sur le terrain de Louvain, avant-dernier du classement, où officie leur ancien entraîneur David Hubert. Une rencontre qui aura forcément une saveur particulière pour lui.



Killian Sardella et Thorgan Hazard de retour dans le groupe d'Anderlecht

En début de journée, le RSCA a dévoilé la composition du groupe qui se rendra au King Power at Den Dreef. Deux retours importants sont à signaler pour Besnik Hasi.

Le premier est celui de Killian Sardella. Blessé en début de saison, il avait rejoué entre la 6e et la 8e journée avant de rechuter. Hasi a toutefois précisé en conférence de presse que le latéral droit ne devrait pas débuter la rencontre.

Autre retour notable : celui de Thorgan Hazard. Joueur clé dans l’animation offensive anderlechtoise, il était resté sur le banc face à l’Antwerp et avait manqué le match contre La Gantoise en raison d’une blessure. L’ailier gauche figure cette fois bien dans le groupe. Deux bonnes nouvelles venues de l’infirmerie bruxelloise.