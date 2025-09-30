Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

Auteur d'un but somptueux au PSV Eindhoven, Anouar Ait El-Hadj sera bien disponible pour affronter Newcastle avec l'Union en Ligue des Champions. Ce sera également le cas de Kevin Rodriguez.

Ce mardi, veille de la réception de Newcastle en Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise a investi le Lotto Park d'Anderlecht pour une séance de répétition générale. À l'issue de l'entraînement, Sébastien Pocognoli s'est confié en conférence de presse.

Le T1 unioniste pourra compter sur les retours d'Anouar Ait El-Hadj et de Kevin Rodriguez, laissés au repos lors du succès contre Westerlo le week-end dernier en raison d'une légère blessure.

"Ils se sont entraînés normalement lundi et mardi et sont donc sélectionnables", s'est réjoui Sébastien Pocognoli, qui ne déplore ainsi aucun absent majeur pour la "réception" des Magpies au Lotto Park.

L'Union au complet pour affronter Newcastle

Battu sur le fil par Arsenal en Premier League, Newcastle et une équipe qui pourrait correspondre au style de l'Union, mais qui sera très dangereuse. "Ils déploient énormément d'énergie et mettent beaucoup d'intensité sur le terrain. Nous nous attendons à un combat physique face à une équipe qui possède également une grande qualité technique. La seule manière d'être ambitieux est de tenter de les faire douter", a ajouté le coach bruxellois, cité dans la Dernière Heure.

Après la victoire acquise sur la pelouse du PSV Eindhoven, grâce notamment au bijou d'Anouar Ait El-Hadj, l'Union Saint-Gilloise pourrait déjà faire un grand pas vers la qualification en cas de succès face au club de Premier League.