Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

Le Pays de Galles a dévoilé sa sélection pour la trêve internationale d'octobre. On note un retour assez improbable pour défier les Diables.

Battu 4-3 à Bruxelles au terme d'un match complètement fou, le Pays de Galles a soif de revanche. Dans les travées du Stade Roi Baudouin, à peine la rencontre terminée, les Gallois avaient prévenu : ce serait une autre histoire à Cardiff.

Et l'heure de la revanche approche : après un amical toujours très attendu contre l'Angleterre, la sélection galloise accueillera nos Diables le lundi 13 octobre. La liste des joueurs retenus pour ces deux rencontres a été rendue publique cette après-midi.

Craig Bellamy surprend

Un nom frappant à retenir : celui d'Aaron Ramsey. Le milieu de terrain de 34 n'avait plus été repris en équipe nationale depuis un an. Rien ne laissait présager son retour puisqu'il vient de quitter Cardiff pour signer dans le championnat mexicain.

Qu'importe, l'ancien d'Arsenal sera bien présent pour apporter son expérience face aux Diables, ainsi que contre les Three Lions. Il faut dire que Ramsey sait y faire face aux Belges : déjà buteur au Stade Roi Baudouin en 2013, il avait délivré deux assists lors de la fameuse défaite en quart de finale de l'Euro 2016.

Pour le reste, le sélectionneur Craig Bellamy récupère également Jay Dasilva, Joe Rodon, Ethan Ampadu et Nathan Broadhead. Le Pays de Galles compte dix points, comme la Belgique, mais a également disputé un match de plus.