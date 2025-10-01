"Je suis venu pour l'équipe A" : en forme avec les Futures, Mihajlo Cvetkovic attend son heure à Anderlecht

Photo: © photonews

Anderlecht éprouve des difficultés à marquer des buts. Pourtant, il y a un joueur, au club, qui se débrouille plutôt bien. Le week-end dernier, il a encore marqué deux buts... avec les RSCA Futures. Mais quand aura-t-il sa chance en équipe première?

Luis Vazquez est l'actuel attaquant titulaire du Sporting d’Anderlecht, mais derrière lui, il y a un grand vide. Kasper Dolberg a été vendu cet été et Adriano Bertaccini est toujours blessé.

Du côté des RSCA Futures, Mihajlo Cvetkovic se distingue. Ce week-end, il a encore marqué deux fois contre le Club NXT, affirmant ainsi ses ambitions de rejoindre le noyau A.

Cvetkovic attend toujours son heure à Anderlecht

Le Serbe de 18 ans a été acheté cet été pour plus de trois millions d’euros au FK Čukarički, mais il n’a jusqu’ici eu aucune chance avec l’équipe première, totalisant seulement sept minutes en deux montées au jeu très courtes.

Avec les Futures, il compte déjà trois buts et une passe décisive, ce qui le rend décisif toutes les 89 minutes pour Anderlecht. Sa valeur marchande a toutefois légèrement diminué, passant de 6 à 5 millions d’euros selon Transfermarkt.

"Je suis venu à Anderlecht pour jouer avec l’équipe première. J’ai des ambitions saines et je veux faire partie du noyau A, mais je me sens aussi bien chez les Futures", a-t-il déclaré au Nieuwsblad. Il ne reste plus qu'à attendre le signal de Besnik Hasi.

