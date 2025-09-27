Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

Ce samedi, le RSCA Futures recevait le Club NXT. Plusieurs joueurs du noyau A étaient titulaires avec les U23.

Certains supporters n'en croyaient pas leurs yeux. Alors que le onze du RSC Anderlecht manque clairement de quelque chose, trois transferts estivaux ont débuté ce samedi, au lendemain du partage contre OHL, en Challenger Pro Leage avec les Futures.

Ainsi, la défense centrale valait environ 10 millions d'euros entre Mihahjlo Ilic, prêté par Bologne, et Yasin Özcan, prêté par Aston Villa et dont l'option d'achat est placée à 8 millions d'euros. Aucun d'eux ne compte la moindre minute en D1A.

FT | Een spectaculaire mini Topper zonder winnaar. 🤝 #ANDNXT pic.twitter.com/hkaMizqTg8 — DAZN België (@DAZN_BENL) September 27, 2025

Ca a cependant assez mal débuté avec un but pour le Club NXT dès la 25e minute, signé du vétéran Thibaut Van Acker. Mais c'est un autre joueur écarté par Hasi qui a répondu : Mihajlo Cvetkovic, monté à une minute du terme vendredi, égalisait à la 34e minute.

Ibrahima Kanaté, autre joueur faisant fréquemment partie du noyau A d'Anderlecht, prenait ensuite un carton rouge juste avant la pause. Mais Cvetkovic s'offrait un deuxième but au retour des vestiaires (66e, 2-1). C'est cependant le Club NXT qui finissait par égaliser via Jensen à la 75e (2-2 score final).

Avec 8 points, le RSCA Futures tient son rang en D1B, au contraire de U23 brugeois qui ne compte que 3 points, aucune victoire et figurent à l'avant-dernière place du classement.