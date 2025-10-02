Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"
Photo: © photonews
Les Diables Rouges vont affronter la Macédoine du Nord et le Pays de Galles lors de la prochaine trêve. Sans Romelu Lukaku, Rudi Garcia devra une nouvelle fois trouver d'autres solutions en attaque.

Les Diables Rouges affronteront ces deux équipes dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. Les matchs auront lieu les 10 et 13 octobre prochain.

Le sélectionneur Rudi Garcia annoncera sa sélection vendredi. Dans une interview accordée au quotidien italien La Gazzetta dello Sport, il s’est exprimé juste avant la trêve internationale au sujet de notre équipe nationale.

Rudi Garcia déplore l’absence de Romelu Lukaku

"Romelu Lukaku me manque énormément", a déclaré Garcia. "D’ordinaire, je ne dépends pas d’un seul attaquant. Plutôt qu’un joueur qui marque 25 buts, je préfère en avoir trois ou quatre qui en inscrivent 12. Car si ce joueur-là, qui empile les buts, n’est pas là, tu risques de ne plus marquer."

"Avec des joueurs comme Lukaku, nous sommes évidemment plus forts. Nous avons gagné deux fois 6-0, mais maintenant arrivent les matchs importants et tu es déçu qu’il ne soit pas présent."

Openda a déçu lors des dernières rencontres. Garcia doit donc faire d’autres choix, ou espérer que son attaquant se montre plus efficace cette fois. "En septembre, Openda et De Ketelaere ont joué, mais Charles n’est pas un véritable numéro 9. Il a le sens du jeu. Lukaku, lui, est unique. Il sait tout faire : prendre la profondeur, dévorer tout le monde avec sa puissance. Nous devrons nous qualifier sans lui."

