Le top 5 au coefficient UEFA s'éloigne pour la Belgique, qui limite malgré tout la casse

La Belgique a vécu une semaine difficile en Coupe d'Europe avec trois défaites. Au coefficient UEFA, le pays recule par rapport à la France, mais bénéficie des mauvais résultats de certains concurrents.

Les trois victoires de la première semaine ont laissé place à trois défaites pour nos clubs belges en Coupe d’Europe.

Bruges a été battu sur le fil par l’Atalanta en ayant mené au score, l’Union n’a pas existé face à Newcastle et Genk s’est pris les pieds dans le tapis contre Ferencvaros, ce jeudi soir.



Le top 5 s'éloigne pour la Belgique, qui doit conforter sa 6e place

Ces résultats se répercutent inévitablement sur le coefficient UEFA, qui détermine le nombre de places européennes attribuées à chaque pays. La Belgique reste huitième cette saison, mais est virtuellement sixième pour l’été prochain. Avec un zéro pointé cette semaine, elle a perdu du terrain face à son concurrent pour la cinquième place, la France, qui enregistre le meilleur bilan hebdomadaire, juste devant… la Pologne.

La Belgique conserve toutefois sa sixième place potentielle, grâce aux Pays-Bas, qui n’ont gagné que 0,500 point cette semaine. Les Néerlandais seront très probablement dépassés par le Portugal, qui signe un +0,800.

Si la cinquième place semble de plus en plus difficile à atteindre, la Belgique doit désormais tenter de conserver son statut de "meilleur après le top 5." La Belgique devra toutefois augmenter le rythme, puisqu'elle ne pointe qu'à la neuvième place cette saison.

[📊 UEFA country ranking - as of 2 Oct]



POL 🇵🇱 overtakes DEN 🇩🇰 on 13th and comes inches within 12th!



CRO 🇭🇷 overtakes ROU 🇷🇴 on 21st!



BIH 🇧🇦 jumps from 39th to 37th! pic.twitter.com/FyIZH7ipse — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 2, 2025