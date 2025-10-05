Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement
La trêve internationale approche à grands pas. Les Diables Rouges disputeront bientôt deux matchs de qualification importants pour la Coupe du monde, tout comme les Diablotins qui entreront également en action.

Lors de cette trêve internationale, les Diables Rouges ont deux matchs de qualification très importants au programme en vue de la Coupe du monde : d'abord à domicile contre la Macédoine du Nord, puis surtout à l'extérieur contre le Pays de Galles.

Mais les Diablotins seront également en action. Ils disputeront des matchs de qualification pour l'Euro U21 : le 10 octobre au Pays de Galles et le 14 octobre à Westerlo contre le Danemark.

Pas de Mika Godts chez les Diablotins

Ils n'ont disputé qu'un seul match, un nul concédé contre la Biélorussie. En vue de l'Euro, ils ont donc tout intérêt à engranger rapidement des points. Mais une mauvaise nouvelle vient de tomber, les Diablotins devront se passer d'un joueur important pour les échéances à venir : Mika Godts est forfait en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

La Fédération belge de football a annoncé qu'il serait absent pour cause de blessure. Il se serait blessé lors du match contre le Sparta (3-3). Godts a pourtant été décisif et délivré un assist lors de ce match, qu'il a terminé malgré sa blessure.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe)
Belgique
Mika Godts

WC Qualification (Europe)

 Journée 7
Iles Féroë Iles Féroë 09/10 Montenegro Montenegro
Chypre Chypre 09/10 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Autriche Autriche 09/10 Saint-Marin Saint-Marin
Ecosse Ecosse 09/10 Grèce Grèce
Malte Malte 09/10 Pays-Bas Pays-Bas
République tchèque République tchèque 09/10 Croatie Croatie
Finlande Finlande 09/10 Lituanie Lituanie
Biélorussie Biélorussie 09/10 Danemark Danemark
Kazakhstan Kazakhstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Allemagne Allemagne 10/10 Luxembourg Luxembourg
Irlande du Nord Irlande du Nord 10/10 Slovaquie Slovaquie
Suède Suède 10/10 Suisse Suisse
Belgique Belgique 10/10 Macédoine Macédoine
Kosovo Kosovo 10/10 Slovénie Slovénie
France France 10/10 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Islande Islande 10/10 Ukraine Ukraine
Lettonie Lettonie 11/10 Andorre Andorre
Norvège Norvège 11/10 Israël Israël
Hongrie Hongrie 11/10 Arménie Arménie
Serbie Serbie 11/10 Albanie Albanie
Bulgarie Bulgarie 11/10 Turquie Turquie
Estonie Estonie 11/10 Italie Italie
Portugal Portugal 11/10 Irlande Irlande
Espagne Espagne 11/10 Georgie Georgie
Pays-Bas Pays-Bas 11/10 Finlande Finlande
