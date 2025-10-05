Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

La trêve internationale approche à grands pas. Les Diables Rouges disputeront bientôt deux matchs de qualification importants pour la Coupe du monde, tout comme les Diablotins qui entreront également en action.

Lors de cette trêve internationale, les Diables Rouges ont deux matchs de qualification très importants au programme en vue de la Coupe du monde : d'abord à domicile contre la Macédoine du Nord, puis surtout à l'extérieur contre le Pays de Galles.

Mais les Diablotins seront également en action. Ils disputeront des matchs de qualification pour l'Euro U21 : le 10 octobre au Pays de Galles et le 14 octobre à Westerlo contre le Danemark.

Pas de Mika Godts chez les Diablotins

Ils n'ont disputé qu'un seul match, un nul concédé contre la Biélorussie. En vue de l'Euro, ils ont donc tout intérêt à engranger rapidement des points. Mais une mauvaise nouvelle vient de tomber, les Diablotins devront se passer d'un joueur important pour les échéances à venir : Mika Godts est forfait en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

La Fédération belge de football a annoncé qu'il serait absent pour cause de blessure. Il se serait blessé lors du match contre le Sparta (3-3). Godts a pourtant été décisif et délivré un assist lors de ce match, qu'il a terminé malgré sa blessure.