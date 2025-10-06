Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

Le RWDM Brussels vit toujours une période de turbulences. Et cela ne va pas s'arranger avec la grave blessure d'Ilyes Ziani.

Après le grand nettoyage de l'été, consécutive à la montée ratée en D1A, le RWDM vit des hauts et des bas. Ce weekend, les Molenbeekois ont été menés 2-0 à Eupen mais ont réussi à recoller en deuxième mi-temps grâce à Aïman Maurer et Olivier Dumont, tous deux servis par Gaëtan Robail.

Au Kehrweg, Frédéric Frans a dû composer sans Mats Lemmens, Madiou Keita, Noah Dodeigne mais aussi Ilyes Ziani, blessés. Les nouvelles du dernier cité ne sont pas bonnes.

La caution créativité de l'équipe

Comme l'explique La Dernière Heure, le RWDM va devoir se passer de son capitaine pendant trois mois. Ziani s'était blessé au genou en fin de semaine, les examens médicaux ont confirmé la gravité du verdict.

On ne verra donc pas le milieu offensif belgo-marocain avant 2026. Un terrible coup dur vu l'importance du joueur dans l'animation des Bruxellois. Ziani est le véritable maître à jouer de l'équipe.

Débarqué il y a un an en provenance du Standard, le Bruxellois de 22 ans s'était directement rendu indispensable sous Yannick Ferrera (7 buts et 9 assists). Cette saison, il avait encore repris fort, le brassard de capitaine autour du bras en prime, mais devra désormais faire preuve de patience.