"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

Vendredi dernier, Rudi Garcia a dévoilé sa sélection pour les matchs contre le Pays de Galles et la Macédoine du Nord. Le retour d'Axel Witsel a particulièrement fait parler.

"J’ai d’abord été surpris", reconnaît Felice Mazzù, nouveau consultant de Complètement Foot. "Pas parce que Witsel n’a pas les qualités mais par rapport à une certaine continuité et au futur. On sait qu’il y a des jeunes éléments qui ont tout à fait les qualités pour rentrer dans ce groupe".

En conférence de presse, Rudi Garcia avait expliqué que le temps de jeu retrouvé de Witsel changeait la donne. Si le Liégeois est revenu dans le groupe, c'est aussi pour apporter sa sérénité et son expérience aux plus jeunes.

Un point sur lequel Mazzu rejoint parfaitement notre sélectionneur : "En réfléchissant un peu plus, Rudi Garcia a perdu un joueur d’expérience avec Tielemans. Et donc, il l’a remplacé par un autre joueur d’expérience. Il ne faut pas oublier que Witsel compte 132 sélections en équipe nationale, ce qui est énorme. Il va pouvoir apporter ce bagage, peut-être pas tout de suite sur le terrain mais en tout cas dans le vestiaire".

Un sélectionneur conservateur ?

Son retour est un autre signal de continuité : "Monsieur Garcia tient énormément à cette gestion de vestiaire. On peut dire qu’il est conservateur, on le voit dans ces choix. Ce qui importe, c’est la qualification pour la Coupe du monde et les deux matches qui arrivent. Il aura encore le temps pour voir s’il continue avec Witsel ou pas. Mais dans l’immédiat, il a estimé que cette expérience était importante".

Rudi Garcia a d'ailleurs déclaré que si tout le monde avait été fit, il aurait opté pour le même groupe en septembre et en octobre : "Vous savez, nous les coaches, on est comme ça. Une équipe qui gagne, on ne la change pas. Un groupe qui gagne, on essaie de le changer le moins possible pour rester dans la continuité".