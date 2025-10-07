Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

Même si les résultats de DC United sont assez poussifs ces dernières semaines, Christian Benteke s'éclate en MLS. L'ancien Diable Rouge tenait à jouer de l'autre côté de l'Atlantique.

Il y a plus de trois ans maintenant, Christian Benteke a quitté Crystal Palace pour DC United. Auteur de 47 buts en 92 matchs de MLS, il y a trouvé un confort de vie incomparable. Dans le podcast Up & Down, il explique à Paul-José Mpoku les raisons de son départ du vieux continent.

"Je pense que j'ai toujours fait des choix pour ma famille, pour mes amis. J'ai toujours fait en fonction de leur avis, de leur ressenti. Là, c'était vraiment un choix personnel. Pendant dix ans, j'ai joué en Angleterre et j'ai vécu un rêve. Mais pour les derniers challenges de ma carrière, il fallait que je sois un peu égoïste", commence-t-il.

Le rêve américain de Benteke

"J'ai pris une décision que ne repose que sur moi, pas sur la famille ou les amis. C'est un processus : les États-Unis, c'est une autre culture, une autre manière de vivre, une autre mentalité", poursuit-il.

Totalement ce que voulait Benteke : "La particularité, c'est d'avoir une liberté. C'est vraiment quelque chose que je recherchais. Pendant toute ma carrière, j'ai toujours été sous le feu des projecteurs. En Angleterre, tu n'as pas de vie privée. Aux États-Unis, tu vois vraiment la distinction entre ton travail et la vie privée".

"Quand tu sors du terrain, tu peux faire une vie normale. Tu peux faire les choses du quotidien. Des choses qui sont peut-être devenues hors-normes pour nous", conclut-il. Dans les prochaines semaines, Christian Benteke va malgré tout devoir faire un choix : son contrat avec DC United prend fin le 31 décembre.