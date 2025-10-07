La course aux binationaux continue : un talent Belgo-marocain de Charleroi sur le point de devenir... saoudien

Jeune milieu de terrain du Sporting Charleroi né en 2009, Mahdi El Maimouni est suivi avec insistance par... la fédération saoudienne, qui souhaite lui offrir la nationalité sportive en vue de la Coupe du monde 2034.

L’Arabie Saoudite prend une place de plus en plus importante sur la carte du football mondial depuis quelques années. Et son expansion ne se limite désormais plus au développement de la Saudi Pro League, financé à grands frais.

Le pays envoie désormais ses jeunes talents dans des clubs européens soigneusement sélectionnés et subventionnés, afin de leur offrir les meilleures conditions pour favoriser leur progression.

Parallèlement, les dirigeants de la fédération saoudienne de football cherchent à repérer les meilleurs talents internationaux pour tenter de les convaincre de rejoindre… la sélection nationale saoudienne, en quête d’évolution constante après sa belle performance à la Coupe du monde 2022.

Mahdi El Maimouni, un Belgo-marocain bientôt international saoudien ?

L’un des joueurs ciblés évolue en Belgique : il s’agit de Mahdi El Maimouni, un jeune milieu de terrain du Sporting Charleroi né en 2009. Depuis plus d'un mois, il s’entraîne avec un club européen de renom, en partenariat étroit avec l’Arabie Saoudite.

L’entourage du jeune joueur, qui s’était déjà rendu en Arabie Saoudite l’année dernière pour rencontrer plusieurs clubs européens présents sur place, a rencontré la fédération saoudienne le mois dernier afin d’évoquer une possible naturalisation du Belgo-Marocain. L’objectif du pays au drapeau vert et blanc est d’élargir son vivier de talents en vue de la Coupe du monde 2034, qui se déroulera sur son sol.