Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

Vendredi, les Diables Rouges joueront le premier des deux matchs de cette trêve internationale. Le staff médical fait tout pour remettre Charles De Ketelaere sur pied.

Nous vous le rapportions hier, il n'y avait pas plus de onze Diables présents pour le premier entraînement de la semaine. Les quatre gardiens Thibaut Courtois, Senne Lammens, Matz Sels et Maarten Vandevoordt, ainsi que Jérémy Doku, Loïs Openda, Michy Batshuayi, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Amadou Onana et Timothy Castagne étaient de la partie.

Le reste du groupe est attendu aujourd'hui. Pour Charles De Ketelaere, la situation est un peu plus indécise. Le Brugeois de 24 ans se remet toujours d'une petite surcharge musculaire.

Prêt à jouer malgré tout ?

CDK a dû faire l'impasse sur les dernières rencontres de l'Atalanta, y compris sur celle de Ligue des Champions contre le Club de Bruges. Mais pas question pour autant de faire l'impasse sur ce rassemblement international.

Hier, le joueur était bien présent à Tubize, et pas dans l'optique de constater qu'il n'était pas apte à jouer. Comme l'explique Het Laatste Nieuws, le staff médical met tout en oeuvre pour le remettre sur pied.

Même si l'Atalanta préférerait qu'aucun risque ne soit pris avec lui, Rudi Garcia compte sur De Ketelaere. Lors du dernier match contre le Kazakhstan, il avait fait forte impression en étant impliqué dans quatre des six buts, se montrant plus à son avantage que Loïs Openda.