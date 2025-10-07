"On est dans un bon élan" : Timothy Castagne se livre avant le prochain match des Diables Rouges

"On est dans un bon élan" : Timothy Castagne se livre avant le prochain match des Diables Rouges
Photo: © photonews
Timothy Castagne s'est exprimé ce mardi avant le prochain match des Diables Rouges, prévu ce vendredi face à la Macédoine du Nord. L'Arlonais a livré ses impressions.

L’arrière droit est heureux de pouvoir une nouvelle fois représenter son pays : "Ce mois d’octobre est le moment le plus important de notre qualification. On est content de pouvoir jouer des matches comme ça. C’était difficile de voir le match contre la Macédoine du Nord de loin et de ne pas pouvoir aider."

"On ne s’attendait pas à ce qu’ils soient si intenses dans les duels et dans les deuxièmes ballons. On s’est un peu fait avoir là-dessus. On s’est bien amélioré, on a bien appris ce que le coach souhaite depuis," poursuit-il au micro de la RTBF.

Notre objectif, c’est juste de gagner, on ne réfléchit pas aux différentes possibilités

Une chose est certaine, c’est avec confiance que les Diables Rouges aborderont cette rencontre face à la Macédoine du Nord. Lors de la précédente trêve, la Belgique s’était imposée respectivement 0-6 et 6-0 face au Liechtenstein et au Kazakhstan. "On est dans un bon élan. Le coach parle souvent de la différence de buts. Il nous disait de ne pas s’arrêter, même à 3-0. Notre objectif, c’est juste de gagner, on ne réfléchit pas aux différentes possibilités. On s’est mis dans une bonne situation avec les deux derniers matches joués."

Pas de Youri Tielemans ni de Romelu Lukaku

Le focus est pour le moment mis sur le prochain match : "On est concentrés pour l’instant sur le match de vendredi. On a déjà été plusieurs fois à Cardiff, on sait que c’est toujours difficile. On aura le temps entre les deux matches pour préparer celui contre les Gallois."

"Devoir faire sans Youri Tielemans et Romelu Lukaku, ça change beaucoup. Ils sont très importants pour nous," souligne-t-il notamment.

