Gand en rêvait, les Diables l'ont (déjà) fait : une première depuis de longs mois

Demain, les Diables Rouges recevront la Macédoine du Nord à Gand. Ne cherchez plus de tickets : ils ont tous été vendus.

Après avoir fait étape à Genk pour la délivrance contre l'Ukraine et à Anderlecht pour la démonstration contre le Kazakhstan, les Diables Rouges ont posé leur valise à Gand. Six semaines avant de recevoir le Liechtenstein à Sclessin, les joueurs vont découvrir la Planet Group Arena.

Une opération de la fédération qui vise à partir à la rencontre des supporters aux quatre coins du pays, en abandonnant temporairement le Stade Roi Baudouin. L'initiative s'oriente vers un joli succès populaire.

La Gantoise tout de rouge vêtue

Comme la CEGEKA Arena et le Lotto Park, c'est désormais l'antre des Buffalos qui sera à guichets fermés : tous les billets ont été écoulés. Cela signifie que Belgique - Macédoine du Nord se tiendra devant 20 185 spectateurs. Un événement peu habituel vu les affluences des Buffalos en championnat. Le stade n'avait pas encore été sold out cette saison.

"Cette tournée en Belgique est un succès. À Genk contre l'Ukraine, l'ambiance était fantastique. À Anderlecht, il y avait 17 000 personnes à 20h45 dimanche soir. Gand affiche complet", se réjouit David Steegen, directeur marketing.

"Les joueurs apprécient également beaucoup. Courtois et De Bruyne ont pu jouer à Genk, Doku et Debast à Anderlecht, bientôt Sels et Fofana à Gand, et plus tard encore Raskin à Liège", conclut-il.