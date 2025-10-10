26 sélectionnés, 23 sur la feuille de match : voici les trois joueurs laissés en tribunes par Rudi Garcia

Rudi Garcia a sélectionné 26 joueurs pour cette trêve internationale d'octobre, mais ne peut en mettre que 23 sur la feuille de match. Voici les trois absents pour Belgique - Macédoine du Nord.

Pour cette trêve internationale d’octobre et les deux rencontres importantes face à la Macédoine du Nord et au Pays de Galles, Rudi Garcia a retenu une liste de 26 joueurs.

Cependant, le sélectionneur des Diables Rouges ne peut inscrire que 23 noms sur la feuille de match. Il y aura donc à chaque rencontre trois déçus, contraints de suivre le match depuis les tribunes.

Lammens, De Winter et De Ketelaere ne sont pas sur la feuille de match

Pour la réception du leader actuel du groupe, la Macédoine du Nord, le premier à être laissé de côté est Senne Lammens. Malgré ses débuts sous les couleurs de Manchester United, il reste derrière Maarten Vandevoordt et Matz Sels dans la hiérarchie des gardiens, qui seront tous deux sur le banc. Thibaut Courtois sera bien sûr le titulaire dans les cages.

En défense, c’est Koni De Winter qui fait les frais de la sélection. Brandon Mechele a été préféré, peut-on lire sur le site de l’UEFA ce vendredi matin.





Dans le secteur offensif, c’est Charles De Ketelaere, encore légèrement blessé, qui manque à l’appel. Aussi incertain, Amadou Onana est donc bien présent dans le groupe.