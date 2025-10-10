Astana reprend confiance avant les Diables : match à sens unique entre nos deux dernières victimes

Quelques heures avant le match entre la Belgique et la Macédoine du Nord, le Kazakhstan recevait le Liechtenstein. Les Kazakhs ont fait le plus dur en fin de première demi-heure.

Qu'ont en commun le Kazakhstan et le Liechtenstein ? Au-delà du champêtre déplacement qu'elles représentent pour les supporters, ces deux nations ont chacune encaissé un 6-0 bien tassé de la part des Diables Rouges lors de la trêve internationale de septembre.

Un verdict relativement attendu à Vaduz en ce qui concerne le Liechtenstein mais qui avait eu de lourdes répercussions pour le Kazakhstan. Dans la foulée de la claque subie au Lotto Park, le sélectionneur kazakh avait présenté sa démission. De quoi rendre le vol retour particulièrement pesant.

Un mois plus tard, c'est donc l'entraîneur adjoint Talgat Baysufinov qui a assuré l'intérim contre le Liechtenstein. Là où les Diables avaient mis 29 minutes à faire sauter le verrou via Maxim De Cuyper, les Kazakhs ont frappé après 26 minutes. Un but qui a libéré tout le monde puisque dans la foulée, les locaux ont fait 2-0.

La logique respectée

L'Astana Arena (que découvriront les Diables dans un mois) a encore vibré à la demi-heure sur le but du 3-0. Le Kazakhstan a ensuite clôturé l'addition en fin de match, 4-0 score final. Cette fois, le Liechtenstein peut se targuer d'avoir tiré au but et même cadré deux envois.

La victoire par quatre buts d'écart permet tout de même au Kazakhstan de passer à autre chose après sa débâcle bruxelloise. Hors course pour les premières places, les Kazakhs récoltent leur deuxième victoire en six matchs, la deuxième contre le Liechtenstein.