"Ce serait difficile à avaler" : un ancien Diable Rouge catégorique sur la qualité de l'effectif belge

L'ancien Diable Rouge Gilles De Bilde a donné son point de vue sur la qualité de l'effectif actuel de l'équipe nationale belge.

Le consultant compare avec l'équipe d'il y a sept ans : "Je pense comme la majorité des gens en Belgique : on n’a plus autant de talent que la génération de la Coupe du monde 2018. On a des jeunes qui ont du potentiel, mais qui ne sont pas encore au pic de leur carrière."

"Malgré tout, on a largement assez de qualité pour se qualifier directement pour la Coupe du monde. Ce serait difficile à avaler de se retrouver en barrage dans un groupe pareil", poursuit-il au micro de Sudinfo.

Le prochain match de la Belgique aura lieu ce vendredi face à la Macédoine du Nord. Ensuite, il y aura un déplacement lundi prochain au Pays de Galles.

Une qualification facile ?

L’ex-footballeur est confiant pour le prochain match : "On va largement s’imposer contre la Macédoine du Nord. Je trouve d’ailleurs très bien pour l’ambiance et pour les Diables qu’on joue à Gand, comme on l’a fait à Genk et Anderlecht."





"Le déplacement à Cardiff décidera des deux premières places. Le Pays de Galles est une bête noire depuis quelques années, notamment avec l’Euro 2016, mais cette sélection reste à notre portée", conclut-il.