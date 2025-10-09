Un Diable attendu au tournant demain soir : "Il se met une pression énorme"

Certains Diables doivent marquer des points contre la Macédoine du Nord et le Pays De Galles. Parmi eux, Loïs Openda sera particulièrement attendu.

Toujours sans Romelu Lukaku, les Diables s'apprêtent à affronter deux équipes qui leur ont donné du fil à retordre : la Macédoine du Nord avait arraché le partage à Skopje et le pays de Galles avait recollé à 3-3 au Stade Roi Baudouin avant de perdre in extremis.

"C'est maintenant ou jamais. Et cette fois, l'absence de Romelu Lukaku sera un facteur. Je remarque que nous avons toujours autant besoin de lui. Nous jouons toujours comme s'il était sur le terrain", analyse Gilles De Bilde pour Sudpresse.

"Il y a son importance dans l'équipe, mais aussi pour l'adversaire. Sa seule présence effraie les défenseurs. Ils savent ce qu'il a accompli dans sa carrière et que ce sera une vraie bataille physique contre lui. Tout ce qu'il a accompli m'impressionne", poursuit-il.

Pas la même équipe sans lui

Loïs Openda devrait recevoir une nouvelle chance de se mettre en valeur : "Il a besoin d'espace, notre style de jeu ne lui convient pas. J'ai quelques doutes sur sa décision de rejoindre la Juventus. Avec les Diables, il est dans une situation difficile. Il est une doublure et les chaussures de Lukaku sont trop grandes pour lui. Il se met inconsciemment une énorme pression et ne peut pas montrer la meilleure version de lui-même".





Contre le Liechtenstein, l'ancien buteur de Leipzig avait été très peu en vue. Charles De Ketelaere avait apporté beaucoup plus de liant contre le Kazakhstan, mais il est toujours aussi incertain pour la rencontre de demain soir.