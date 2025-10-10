Saelemaekers titulaire, Openda sur le banc : la composition des Diables est tombée !

Saelemaekers titulaire, Openda sur le banc : la composition des Diables est tombée !
Les Diables Rouges se préparent à recevoir la Macédoine du Nord. Le onze de ce soir est désormais connu.

Pas de surprise entre les perches : Thibaut Courtois sera bien de la partie. Devant lui, c'est aussi du classique avec Timothy Castagne à gauche, Zeno Debast et Arthur Theate dans l'axe, sans oublier Maxim De Cuyper dans l'axe.

Dans l'entrejeu, les automatismes sont également bien rôdés : Rudi Garcia reconduit Nicolas Raskin comme régulateur derrière nos deux maîtres à jouer que sont Kevin De Bruyne et Hans Vanaken.

Saelemaekers de retour

C'est devant qu'il faut chercher les surprises. Aux côtés de la certitude que représente Jérémy Doku sur le côté gauche, on retrouve Leandro Trossard et Alexis Saelemaekers.

Malgré l'absence de Charles De Ketelaere (pas encore prêt physiquement et en tribune ce soir), Garcia ne titularise pas Loïs Openda : c'est Trossard qui évoluera vraisemblablement en pointe, comme il l'a déjà fait en sélection et à Arsenal.

Alexis Saelemaekers décroche ainsi sa deuxième titularisation depuis l'arrivée de Rudi Garcia, il avait déjà débuté lors du match aller à Skopje. Avant cela, il faut remonter à mars 2022 pour trouver sa trace dans le onze.

