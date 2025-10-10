Un grand succès international... mais une mauvaise affaire pour Anderlecht et Charleroi

Un grand succès international... mais une mauvaise affaire pour Anderlecht et Charleroi
Photo: © photonews

Le Maroc reste l'un des favoris de cette Coupe du monde U20. Après avoir battu l'Espagne et le Brésil en phase de groupes, les Marocains sont désormais en quarts de finale. Une bonne nouvelle pour eux... mais un peu moins pour Anderlecht, et dans une moindre mesure pour Charleroi.

Le Maroc U20 est pour l’instant inarrêtable lors de la Coupe du monde U20, qui a débuté fin septembre au Chili. Dès la deuxième journée de la phase de groupes, les Marocains avaient déjà assuré leur qualification pour les huitièmes de finale.

Ils ont ensuite perdu un match sans enjeu face au Mexique, rencontre durant laquelle plusieurs jeunes Marocains ont pu être ménagés en vue de la phase à élimination directe.

Classement du groupe :

1. Maroc – 6 pts
2. Mexique – 5 pts
3. Espagne – 4 pts
4. Brésil – 1 pt

En huitièmes de finale, le Maroc a affronté la Corée du Sud et s’est imposé 2-1 grâce à un but de Yassir Zabiri et un contre son camp sud-coréen. Le penalty coréen en fin de match est arrivé trop tard.

Le Maroc affrontera les États-Unis en quarts de finale

Les Lions (ou lionceaux) de l’Atlas affronteront les États-Unis en quarts de finale, le 12 octobre. Ali Maamar (Anderlecht) et Yassine Khalifi (Charleroi) ont disputé l’intégralité du match, tandis qu’Anas Tajaouart est entré en jeu un quart d’heure avant la fin.

En cas de qualification, la finale aura lieu le 19 octobre — ce qui pourrait retarder le retour d’Ali Maamar à Anderlecht, un joueur important du club.

