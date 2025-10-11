Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Nathan De Cat devra sans doute renoncer à son rêve de disputer le Mondial U17 avec la Belgique. Anderlecht a informé le jeune milieu et son entourage qu'il ne serait pas autorisé à partir au Qatar.

La décision n’a pas encore été officiellement confirmée, mais à Neerpede, la messe est dite, rapporte Het Nieuwsblad. Nathan De Cat faisait partie des piliers de la sélection belge U17.

Le sélectionneur Bob Browaeys comptait sur lui pour la phase finale en novembre. La sélection officielle sera annoncée le 20 octobre, avant le départ pour le Qatar prévu à la fin du mois. Sans le feu vert d’Anderlecht, De Cat ne pourra pas participer.

Nathan De Cat privé de Coupe du monde

Le Mondial tombe à un très mauvais moment pour les Mauves. Pendant le tournoi, De Cat manquerait les matchs de championnat face à Malines, Bruges, La Louvière et peut-être l’Union. Anderlecht ne veut pas prendre ce risque.

Depuis le début de la saison, le jeune milieu de terrain s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’équipe de Besnik Hasi. Sa maturité et sa vision du jeu font de lui une pièce maîtresse du RSCA.





Les clubs n’ont aucune obligation de libérer leurs joueurs pour les tournois de jeunes, et ces compétitions ne leur rapportent aucune compensation financière.