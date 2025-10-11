"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

Marouane Fellaini profite pleinement de sa retraite sportive à 37 ans, mais l'ancien Diable Rouge aurait pu prolonger sa carrière.

L’ancien milieu de terrain Marouane Fellaini, champion avec le Standard, auteur de 260 matchs en Premier League et vainqueur de plusieurs trophées avec Manchester United, révèle qu’il aurait pu signer au Club de Bruges. "J’avais la possibilité de continuer, car je pouvais aller au Club de Bruges", confie-t-il à Het Nieuwsblad.

Fellaini avait décidé d’arrêter, une décision qu’il ne regrette pas une seconde. "Avec le recul, je suis content d’avoir refusé. J’avais 36 ans et dix-huit saisons dans les jambes. Je n’avais plus la force de suivre cette discipline", explique-t-il.

"Maintenant, au moins, je vis sans douleur. Je peux courir et sauter. Je connais d’anciens coéquipiers qui, à quarante ans, doivent se faire poser une prothèse au genou ou à la hanche."

Fellaini gère son argent avec prudence

Sa décision de ne pas rejouer en Belgique n’avait rien à voir avec l’argent ou le prestige. Fellaini avait assez donné. "J’aimais le football, mais je savais que le moment était venu d’arrêter", dit-il. "J’ai fait ma part, que ce soit en club ou avec l’équipe nationale."

Aujourd’hui, l’ancien milieu vit sans stress, même s’il reste actif dans les affaires. "Oui, j’ai bien gagné ma vie", reconnaît-il. "Mais ce n’est pas pour autant que je me repose sur mes lauriers ou que je jette l’argent par la fenêtre. Je ne passe pas mon temps à voyager ou à cocher une bucket list. Parce que croyez-moi, en faisant ça, l’argent disparaît très vite."