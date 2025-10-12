Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?
Photo: © photonews

L'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone pourrait bien s'achever l'été prochain. L'international polonais ne devrait pas prolonger son contrat.

Le FC Barcelone n'aurait pas pour ambition de lui offrir un nouveau bail selon Diario Sport. De plus en plus aligné sur le banc comparé aux années précédentes, le buteur devra certainement trouver un nouveau défi l'été prochain... ou prendre sa retraite à l'âge de 37 ans.

En ce début de saison, il a pris part à un total de neuf matchs pour quatre buts inscrits. Un bilan qui est loin d’être alarmant, même si l'on peut remarquer qu’un certain Ferran Torres vient quelque peu lui voler la vedette. 

Un choix fort

C'est d'ailleurs lui qui a été choisi pour démarrer la rencontre face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et malgré la défaite de son équipe (1-2), l'attaquant espagnol a tout de même marqué en ouvrant le score.

Pour remplacer le joueur polonais, le club catalan viserait un jeune talent. Aucun nom n'a cependant encore réellement été cité, mais il devrait probablement s'agir d'un joueur ayant déjà fait ses preuves au plus haut niveau.

Le FC Barcelone recevra Girona, le club d’un certain Axel Witsel, lors de son prochain match le 18 octobre. Une victoire serait la bienvenue pour les Catalans, suite à leur lourde défaite 4-1 face à Séville avant la trêve.

