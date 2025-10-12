Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

Après le match nul 0-0 contre la Macédoine du Nord, la qualification des Diables Rouges pour la Coupe du monde reste un peu incertaine. La Belgique doit obtenir au moins sept points sur neuf lors de ses trois derniers matchs pour se qualifier au Mondial.

Les Diables Rouges ont concédé un match nul 0-0 face à la Macédoine du Nord vendredi soir. Une performance d'autant plus décevante que la Belgique avait déjà été accrochée contre ce même adversaire plus tôt dans les qualifications, et cela pourrait compromettre ses chances de qualification directe pour la Coupe du monde.

En effet, la Belgique est encore loin d’être assurée de participer à la compétition, même si elle conserve encore toutes ses chances. L’équipe nationale doit impérativement récolter au moins sept points sur neuf lors de ses trois dernières rencontres — face au Pays de Galles, au Kazakhstan et au Liechtenstein — pour valider son billet pour le Mondial 2026.

La Belgique doit au moins faire 7/9

Le match contre le Pays de Galles, concurrent direct dans ce groupe, sera décisif. La Macédoine du Nord mène actuellement le groupe avec 12 points, soit un de plus que la Belgique qui a cependant un match en moins.

Avec une victoire assortie d’un total de 7 points sur 9, la Belgique pourrait s’assurer une place en phase finale, puisque la dernière journée verra le Pays de Galles et la Macédoine du Nord s'affronter.





Toute défaite contre le Pays de Galles plongerait par contre les Diables Rouges dans l’incertitude totale, les obligeant à dépendre des résultats des Gallois et des Macédoniens lors des prochaines rencontres. Mais tant qu’elle maintient un rythme de 7 ou 9 points sur ses trois dernières rencontres, la Belgique a son destin en main et se qualifiera pour la Coupe du monde aux États-Unis.