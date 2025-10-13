Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde
Être champion du monde non officiel ça vous dit quelque chose ? Pourtant c'est une blague qui date de plusieurs décénnies.

Tout est parti d’une plaisanterie écossaise en 1967. Ce jour-là, après avoir battu l’Angleterre en match amical, les Écossais se sont autoproclamés nouveaux champions du monde, puisque les Anglais détenaient alors le titre mondial.

Au début du XXIe siècle, certains passionnés ont décidé de pousser la blague plus loin. Ils ont repris l’idée en calculant, match après match depuis la première rencontre internationale de 1873, qui devait être considéré comme le "champion du monde non officiel".

@fiagoball Congrats to Sweden for winning the World Cup 🏆🇸🇪 #worldcup #ufwc #football #fussball ♬ original sound - Fiago

Le calcul est "simple". Pour devenir champion du monde officieux, il suffit de battre le précédent détenteur du titre. En cas de match nul, rien ne change, et le champion conserve sa couronne.

La Suède peut-elle reprendre le titre face au Kosovo ?

L’Angleterre avait été le tout premier “champion du monde” après une victoire contre l’Écosse. Au fil des années, le titre symbolique a voyagé à travers l’Europe, avant de passer par d’autres continents.

Ces dernières années, la couronne est brièvement passée par l’Afrique avant de revenir en Europe. Le dernier changement de “champion” remonte à un peu plus d’un mois, lorsque le Kosovo a battu la Suède. Les Suédois auront bientôt l’occasion de reprendre ce titre symbolique… à condition de s’imposer contre le Kosovo.

