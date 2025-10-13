Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

Craig Bellamy est un personnage à part, même comme sélectionneur du pays de Galles. L'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht incarne la même intensité.

Ceux qui l’ont connu à Anderlecht s’en souviennent : Craig Bellamy n’a jamais été du genre à faire semblant. L’ancien adjoint de Vincent Kompany, aujourd’hui sélectionneur du pays de Galles, a gardé ce caractère qui l’a souvent mis en lumière… ou en difficulté. La DH révèle qu’à l’époque, après un désaccord avec Kompany, Bellamy avait refusé de lui parler pendant un jour et demi.

À la tête des Dragons, Bellamy impose des règles strictes pour renforcer l’attachement au maillot. Ses joueurs n’ont plus le droit d’échanger leur maillot après les matchs. Pour lui, porter le maillot gallois est un honneur, pas un souvenir à donner.

"Le symbole du pays de Galles se porte avec fierté, pas pour être vendu ou offert", aurait-il confié à ses joueurs. Même le simple geste de jeter le maillot au sol après une rencontre est proscrit, pour ne pas "salir" l’emblème national.

Pas de téléphone

Bellamy veille aussi à la discipline et à la cohésion. À table, les téléphones sont interdits et personne ne quitte la salle avant le signal du capitaine. Il a fait installer des tables rondes pour encourager la conversation et l’unité.





Au pays de Galles, on le surnomme “le général au maillot du dragon”, un titre qui lui va bien. Le pays de Galles affrontera la Belgique ce lundi soir.