Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Craig Bellamy est un personnage à part, même comme sélectionneur du pays de Galles. L'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht incarne la même intensité.

Ceux qui l’ont connu à Anderlecht s’en souviennent : Craig Bellamy n’a jamais été du genre à faire semblant. L’ancien adjoint de Vincent Kompany, aujourd’hui sélectionneur du pays de Galles, a gardé ce caractère qui l’a souvent mis en lumière… ou en difficulté. La DH révèle qu’à l’époque, après un désaccord avec Kompany, Bellamy avait refusé de lui parler pendant un jour et demi.

À la tête des Dragons, Bellamy impose des règles strictes pour renforcer l’attachement au maillot. Ses joueurs n’ont plus le droit d’échanger leur maillot après les matchs. Pour lui, porter le maillot gallois est un honneur, pas un souvenir à donner.

"Le symbole du pays de Galles se porte avec fierté, pas pour être vendu ou offert", aurait-il confié à ses joueurs. Même le simple geste de jeter le maillot au sol après une rencontre est proscrit, pour ne pas "salir" l’emblème national.

Pas de téléphone

Bellamy veille aussi à la discipline et à la cohésion. À table, les téléphones sont interdits et personne ne quitte la salle avant le signal du capitaine. Il a fait installer des tables rondes pour encourager la conversation et l’unité.

Au pays de Galles, on le surnomme “le général au maillot du dragon”, un titre qui lui va bien. Le pays de Galles affrontera la Belgique ce lundi soir.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Belgique

Plus de news

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

12:00
Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

10:30
LIVE : Suivez Pays de Galles - Belgique et l'avant match des supporters en direct commenté Live

LIVE : Suivez Pays de Galles - Belgique et l'avant match des supporters en direct commenté

11:30
"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

11:20
"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

08:37
L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

07:29
La victoire et rien d'autre : voici la composition probable des Diables au Pays de Galles

La victoire et rien d'autre : voici la composition probable des Diables au Pays de Galles

06:40
"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles Interview

"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles

06:00
Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

09:02
Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

11:40
"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine Interview

"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine

20:20
2
Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

09:33
"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables Interview

"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables

19:40
Les confidences de l'ancien Anderlechtois Luc Nilis : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir"

Les confidences de l'ancien Anderlechtois Luc Nilis : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir"

22:30
Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

11:00
"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

23:00
Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

19:00
Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

07:43
Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

08:12
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

07:00
Le sélectionneur du Pays de Galles Craig Bellamy (ex-Anderlecht) critiqué... pour une raison spéciale

Le sélectionneur du Pays de Galles Craig Bellamy (ex-Anderlecht) critiqué... pour une raison spéciale

12/10
Un club étranger évoluant en Ligue des champions s'intéresse à Raphael Onyedika

Un club étranger évoluant en Ligue des champions s'intéresse à Raphael Onyedika

07:00
De la Pro League à la Coupe du monde ? Le championnat belge mis en avant par cette sélection

De la Pro League à la Coupe du monde ? Le championnat belge mis en avant par cette sélection

06:20
Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

15:00
1
OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

20:40
Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

13:30
OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

21:40
Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

13:04
Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

21:20
Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

22:00
Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

21:00
4
"Ils reviennent en sélection pour ça ?" : un ancien coach de Pro League interpelle Rudi Garcia

"Ils reviennent en sélection pour ça ?" : un ancien coach de Pro League interpelle Rudi Garcia

14:00
"Avant, j'aurais mis un coup de tête" : Fred Vanderbiest s'est bel et bien assagi

"Avant, j'aurais mis un coup de tête" : Fred Vanderbiest s'est bel et bien assagi

20:00
Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

12/10
3
"Je compare souvent sa situation à celle de Vincent Kompany" : le père de Remco fait un lien surprenant

"Je compare souvent sa situation à celle de Vincent Kompany" : le père de Remco fait un lien surprenant

17:00
"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

19:21

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved