Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

Photo: © photonews
Jérémy Doku a encore été étincelant avec les Diables Rouges. Et si sa meilleure position était sur la droite, et non sur la gauche ?

Lors du match aller contre le pays de Galles, Jérémy Doku avait déjà été très impressionnant. Rebelotte lors de ce rassemblement : omniprésent contre la Macédoine du Nord, le joueur de Manchester City a encore montré de quoi il était capable à Cardiff. Avec 3 buts et 3 assists en 7 matchs disputés sous Rudi Garcia, Doku est l'élément clé de l'équipe.

Contre les Gallois, on a pu le voir sur le côté droit. Ce n'est pas la première fois qu'il évolue sur ce flanc. Mais cela ne s'est pas toujours aussi bien passé auparavant. Pour Marc Wilmots, il s'agit pourtant de son meilleur poste : "Je le préfère à droite. Il est mieux sur son pied droit, il apporte plus de centres et ils sont mieux calibrés. Au match aller, il avait déjà rendu folle la défense galloise sur ce côté-là", explique-t-il sur la RTBF.

Une vraie carte à jouer à droite

"Je pense qu’il est conscient qu’il se crée plus d’occasions à droite qu’à gauche. Comme on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à gauche, ça serait bien qu’il évolue à droite", poursuit notre ancien sélectionneur.

Alex Teklak le rejoint : "Pour moi, c’est un problème d’état d’esprit. Il faut qu’il accepte de jouer à droite. À City, il n’a pas le choix. Il fait ce que lui dit Guardiola. Il est fort intéressant sur ce côté-là. Il est plus spontané. Il crée un effet de surprise".

Sur le flanc gauche, Jérémy Doku rentre énormément dans le jeu pour accélérer et/ou frapper. De ce point de vue, il y a encore du boulot côté droit : "On voit qu’il a un manque de coordination. Ce n’est pas quelque chose de naturel pour lui. Fais-le travailler, même si je sais que les matches sont rapprochés et que ce n’est pas facile. Il est encore jeune. Il est perfectible. Il pourrait devenir un joueur qui joue naturellement sur les deux flancs", conclut Teklak.

WC Qualification (Europe)
Belgique
Jérémy Doku

