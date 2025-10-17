"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

Absent depuis mi-août, Adriano Bertaccini fera son retour dans le groupe d'Anderlecht pour le déplacement à Saint-Trond. Mario Stroeykens devrait également être dans le noyau.

Le Sporting d'Anderlecht affrontera Saint-Trond, ce dimanche au Stayen. Une rencontre qui se présente comme spéciale pour Adriano Bertaccini, absent depuis mi-août en raison d'une blessure.

En conférence de presse, Besnik Hasi a confié que l'avant-centre se porte bien et qu'il devrait faire son retour dans le groupe pour défier ses anciennes couleurs. "Il a repris tous les entraînements collectifs. Il est avec le groupe, mais n’est pas encore prêt à tenir 90 minutes."

Absent lors des deux dernières rencontres, Mario Stroeykens pourrait également être repris. "Il s'est également entraîné avec nous. S’il ne ressent aucune gêne, il sera dans le groupe", a assuré le T1 des Mauves. César Huerta, par contre, est rentré tardivement de sélection et traîne une petite gêne.

Vers une titularisation de Cvetkovic ?

Deux joueurs qui devraient prendre place sur le banc, mais qui ne semblent pas encore prêts pour commencer la rencontre. Besnik Hasi devra donc encore trancher sans eux, notamment pour le poste d'attaquant de pointe. Mihajlo Cvetkovic a marqué contre le Standard avant la trêve internationale et semble prendre le dessus sur Luis Vazquez.





"Être joueur d’Anderlecht, c’est savoir gérer la concurrence. Nous déciderons demain de la composition. Cvetkovic est capable de jouer 90 minutes et mentalement prêt à démarrer", s'est contenté de répondre Besnik Hasi, sans, donc, donner de réponse claire.