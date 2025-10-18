Les Diables le surveillent de près pour être tête de série au Mondial : le nouveau classement FIFA est sorti

Les Diables Rouges repartent de la trêve internationale avec un bilan de 4 sur 6 contre la Macédoine du Nord et le pays de Galles. Au-delà du grand pas vers la Coupe du Monde 2026, cela leur permet de se maintenir au classement FIFA.

Trêve internationale oblige, la FIFA a actualisé son nouveau classement, un mois après la dernière mise à jour. Pas de changement en tête du classement : l'Espagne trône toujours à la première place grâce à ses deux victoires contre la Bulgarie et la Géorgie.

En revanche, la France est pénalisée pour son partage 2-2 en Islande : les Bleus voient les champions du monde argentins leur repasser devant à la deuxième place. Derrière le podium, l'Angleterre reste quatrième, juste devant le Portugal de Roberto Martinez.

Statu quo pour la bande à Rudi Garcia

La Belgique reste au chaud à la huitième place. C'est autour de nos Diables Rouges que ça bouge. Devant nous, les Pays-Bas sautent le Brésil (battu en amical par le Japon) à la sixième place.

Juste derrière les Diables, on retrouve l'Italie, qui profite de ses victoires contre l'Estonie et Israël pour gagner une place. L'Allemagne fait quant à elle son retour dans le top 10 grâce à ses victoires contre le Luxembourg et l'Irlande du Nord.

C'est la Croatie qui en fait les frais et sort du top 10. Un classement qui n'est pas si anecdotique que cela en vue de la Coupe du Monde : outre les trois pays organisateurs (Mexique, USA et Canada), seuls les neuf meilleures nations du classement FIFA seront têtes de série.