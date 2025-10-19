Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

Le Danois n'est pour l'instant pas encore de retour sur le terrain à l'Ajax. L'attaquant semblait être sur la voie du retour, mais sa convalescence est finalement plus longue que prévu.

Après la défaite de l'Ajax 0-2 contre l'AZ, l'entraîneur John Heitinga a évoqué la situation de Kasper Dolberg et indiqué qu'il faudrait encore plusieurs semaines avant que le Danois ne soit à nouveau opérationnel.

"Ça semblait bien parti. Mais je pense qu'il faut plutôt compter en semaines avant qu'il ne fasse son retour sur les terrains", a déclaré le coach de l'Ajax en conférence de presse.

Dolberg n'a joué qu'une mi-temps en Eredivisie depuis son retour et son rythme limité rend difficile un retour immédiat au plus haut niveau. Son transfert à l'Ajax cet été ne s'est pas avéré très fructueux jusqu'à présent, et on se dirige doucement vers un flop.

Encore plusieurs semaines d'absence

À Anderlecht, son départ se fait toujours sentir. Le club bruxellois est à la recherche d'un remplaçant, car Luis Vazquez n'a pas encore fait forte impression en tant que premier attaquant. L'absence de Dolberg laisse un vide dans l'attaque des Mauve et Blanc.





Le buteur danois était devenu un joueur important et un chouchou du public. Son choix de rejoindre l'Ajax a laissé le Sporting avec un trou difficile à combler jusqu'à présent.

Le joueur se concentre désormais entièrement sur son rétablissement. Ce n'est que lorsqu'il sera de nouveau en pleine forme qu'il pourra tenter de jouer un rôle significatif à l'Ajax et prouver que son transfert peut être un succès.