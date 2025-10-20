Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours
Le Club de Bruges a décroché les trois points contre Louvain, sans déployer un football convaincant. Les Blauw & Zwart ont beaucoup de mal contre les "petits" cette saison.

Après la courte victoire à Louvain, Nicky Hayen a clairement pointé un facteur clé : la fatigue. "Joa, Jorne, Romeo, Joel… et une bonne dizaine d’internationaux", a résumé Hayen comme cause du jeu moyen proposé par les Blauw & Zwart.

Plusieurs joueurs ont manqué des matchs ou sont revenus fatigués de leurs rencontres internationales, empêchant l’équipe d'être à 100 %. Pour la première fois cette saison, le Club de Bruges a réalisé un neuf sur neuf, mais sans montrer un football convaincant.

Les blessures et la fatigue s’accumulent. Joaquin Seys s’est blessé aux ischio-jambiers, Jorne Spileers a dû sortir à cause de la fatigue, et Romeo Vermant n’a pas pu commencer en raison de douleurs. Joel Ordonez n’était pas en forme après son déplacement en sélection avec l’Équateur. Hayen a précisé que ces problèmes étaient visibles à plusieurs postes au sein de l’effectif.

La pression monte en Venise du Nord

La situation devient d’autant plus préoccupante avec six matches intenses en dix-huit jours à venir, dont des confrontations face à Bayern München, Barcelone, l'Antwerp et Anderlecht. Pour Hayen, c’est clair : la succession de matchs en semaine pèse lourd sur ses joueurs. "Il ne faut vraiment pas sous-estimer la fatigue", a-t-il insisté.

Outre les blessures, les internationaux sont également une source d’inquiétude. Des joueurs comme Sabbe, Vanaken, Tzolis et Forbs reviennent des matchs internationaux avec des kilomètres supplémentaires dans les jambes. Pour les rencontres contre le Bayern et Barcelone, certains titulaires seront indisponibles, ce qui accroît la pression sur le reste de l’équipe.

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard Interrompu Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
