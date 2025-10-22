"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais

Vincent Kompany retrouve le Club de Bruges ce soir. Les Blauw en Zwart n'évoquent pas forcément de bons souvenirs pour lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

Avec Anderlecht, Vincent Kompany reste sur six partages de rang face aux Blauw en Zwart. Lors du dernier d'entre eux, il avait fait jouer des jeunes tels que Noah Sadiki et Julien Duranville en guise de cadeau d'adieu. Mais son avant-dernière visite au Jan Breydelstadion l'avait mis hors de lui.

Des supporters brugeois s'étaient rendus coupables d'insultes racistes envers lui et son staff. "On nous a traités de singes. J'ai vraiment du mal à accepter ça. Nous sommes ici avec beaucoup de gens qui ont tant donné à ce pays et qui sont juste venus pour jouer au football et apporter quelque chose aux supporters. C'est pourquoi ce match n'a aucune importance pour moi. Je veux juste rentrer à la maison maintenant", avait-il déploré au micro de ce qui s'appelait encore Eleven.

Tourner la page mais ne pas oublier

Kompany retrouve aujourd'hui les supporters blauw en zwart dans le parcage visiteur de l'Allianz Arena. Het Laatste Nieuws lui a demandé d'évoquer la situation, avec quatre ans de recul. Mais Vince the Prince a ce dérapage encore en travers de la gorge.





"C'est une question difficile, et il est tout aussi difficile d'y répondre. J'ai joué 17 ans en équipe nationale et j'en ai été le capitaine. Ce n'est pas facile d'être traité de cette manière, toi et ton staff. Je ne sais toujours pas comment gérer ça. Sur le coup, après le match, j'étais sans voix. Et aujourd'hui, quatre ans plus tard, je le suis toujours", explique-t-il.

Mais l'entraîneur du Bayern Munich ne veut pas y penser ce soir : "Honnêtement, je ne pense qu'au match. Pas à cet incident. Ma motivation n'a pas changé non plus. Nous allons affronter des joueurs qui n'ont absolument rien à voir avec cet incident d'il y a quatre ans".