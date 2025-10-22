"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais

"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vincent Kompany retrouve le Club de Bruges ce soir. Les Blauw en Zwart n'évoquent pas forcément de bons souvenirs pour lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

Avec Anderlecht, Vincent Kompany reste sur six partages de rang face aux Blauw en Zwart. Lors du dernier d'entre eux, il avait fait jouer des jeunes tels que Noah Sadiki et Julien Duranville en guise de cadeau d'adieu. Mais son avant-dernière visite au Jan Breydelstadion l'avait mis hors de lui.

Des supporters brugeois s'étaient rendus coupables d'insultes racistes envers lui et son staff. "On nous a traités de singes. J'ai vraiment du mal à accepter ça. Nous sommes ici avec beaucoup de gens qui ont tant donné à ce pays et qui sont juste venus pour jouer au football et apporter quelque chose aux supporters. C'est pourquoi ce match n'a aucune importance pour moi. Je veux juste rentrer à la maison maintenant", avait-il déploré au micro de ce qui s'appelait encore Eleven.

Tourner la page mais ne pas oublier

Kompany retrouve aujourd'hui les supporters blauw en zwart dans le parcage visiteur de l'Allianz Arena. Het Laatste Nieuws lui a demandé d'évoquer la situation, avec quatre ans de recul. Mais Vince the Prince a ce dérapage encore en travers de la gorge.

"C'est une question difficile, et il est tout aussi difficile d'y répondre. J'ai joué 17 ans en équipe nationale et j'en ai été le capitaine. Ce n'est pas facile d'être traité de cette manière, toi et ton staff. Je ne sais toujours pas comment gérer ça. Sur le coup, après le match, j'étais sans voix. Et aujourd'hui, quatre ans plus tard, je le suis toujours", explique-t-il.

Mais l'entraîneur du Bayern Munich ne veut pas y penser ce soir : "Honnêtement, je ne pense qu'au match. Pas à cet incident. Ma motivation n'a pas changé non plus. Nous allons affronter des joueurs qui n'ont absolument rien à voir avec cet incident d'il y a quatre ans".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

18:40
🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich

🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich

18:20
Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

18:00
Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

13:40
1
D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

11:40
"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

16:00
"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

20:20
Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

20:02
Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

12:00
De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

19:00
Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

19:30
Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

14:40
1
"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

14:00
Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

16:30
"Il aime la musique, mais j'ai besoin qu'il soit un bon joueur" : Antonio Conte répond à Noa Lang

"Il aime la musique, mais j'ai besoin qu'il soit un bon joueur" : Antonio Conte répond à Noa Lang

17:00
Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

16:30
La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund

La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund

15:20
L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

15:40
"Cela vous a probablement plus surpris" : Vincent Kompany réagit à sa prolongation au Bayern

"Cela vous a probablement plus surpris" : Vincent Kompany réagit à sa prolongation au Bayern

08:00
"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

21/10
Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

15:00
Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

14:20
Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union Réaction

Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union

13:20
Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

12:20
Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"

Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"

13:00
"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

22:40
OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

12:40
"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

21:20
"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets Interview

"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets

11:20
Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

11:00
Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

10:20
La presse italienne détruit Kevin De Bruyne et Naples : "Il a été quasiment invisible"

La presse italienne détruit Kevin De Bruyne et Naples : "Il a été quasiment invisible"

10:00
"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé Interview

"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé

09:00
"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge Interview

"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge

08:40
11
Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved