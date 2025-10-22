Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"

Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2605

Hier, Gaby Mudingayi a vécu un match particulier entre l'Inter Milan et l'Union Saint-Gilloise, deux de ses anciens clubs. L'occasion pour lui de revenir sur sa carrière, trop souvent restée dans l'ombre.

C'est à l'Union Saint-Gilloise que Gaby Mudingayi a vécu les prémisses de sa carrière professionnelle, avant de filer à La Gantoise, puis de vivre de longues années en Serie A. Le milieu de terrain compte plus de 200 rencontres dans le championnat italien sous les couleurs du Torino, de la Lazio, Bologne et l'Inter Milan.

Retraité depuis 2017, il reste lié au monde du football : "Il y a un an et demi, je me suis lancé dans une carrière d’agent de joueurs et j’espère devenir un référent entre la Belgique et l’Italie, un pays qui est très intéressé par les jeunes talents belges. Je connais les difficultés de la vie de joueur et je veux aider les jeunes en toute confiance. À côté, j’ai toujours un projet d’école de foot au Congo et j’ai une association à Bologne qui aide des sans-abris".

17 sélections en équipe nationale

Interrogé par la RTBF, il est également revenu sur son rôle de transition chez les Diables Rouges. Le milieu de terrain a connu les années galères, mais a aussi vécu de l'intérieur les débuts de la génération dorée sous Georges Leekens.

"À cette époque, j’étais le seul Diable à jouer en Italie. Il y en avait deux ou trois qui jouaient en Allemagne et aux Pays-Bas, mais pour le reste tout le monde jouait en Belgique ! Avec le recul, je trouve d’ailleurs que je n’ai pas été assez reconnu. Mais que voulez-vous, c’était avant les réseaux sociaux, et on ne pouvait pas gérer nous-mêmes notre visibilité", explique-t-il.

"Puis on les a vus arriver, les Hazard, Kompany, Vertonghen, Witsel, Lukaku : on voyait déjà qu'ils avaient énormément de qualités. Des vrais cracks, quoi ! Mais ils étaient très respectueux, c’étaient de bons petits gars. Je n’ai pas beaucoup parlé avec Kevin De Bruyne, qui était très timide, mais Eden Hazard osait déjà tout et Vincent Kompany expliquait déjà le football. J’ai encore son numéro, je vais aller le voir un de ces jours", conclut Mudingayi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

23:10
Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

22:20
Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

20:40
La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

22:00
Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

21:00
Le joueur le plus surpayé qu'ait connu Hein Vanhaezebrouck ? "Il est arrivé pour beaucoup trop d'argent"

Le joueur le plus surpayé qu'ait connu Hein Vanhaezebrouck ? "Il est arrivé pour beaucoup trop d'argent"

21:20
"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

20:20
Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

20:02
De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

19:00
Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

19:30
L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

18:40
🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich

🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich

18:20
Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

18:00
"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais

"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

16:30
"Il aime la musique, mais j'ai besoin qu'il soit un bon joueur" : Antonio Conte répond à Noa Lang

"Il aime la musique, mais j'ai besoin qu'il soit un bon joueur" : Antonio Conte répond à Noa Lang

17:00
Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

16:30
L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

15:40
"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

16:00
1
La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund

La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund

15:20
Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

15:00
Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

14:40
1
Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

14:20
"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

14:00
Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union Réaction

Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union

13:20
Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

13:40
1
Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"

Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"

13:00
OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

12:40
Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

12:20
Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

12:00
D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

11:40
"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets Interview

"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets

11:20
Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

11:00
Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

10:20
La presse italienne détruit Kevin De Bruyne et Naples : "Il a été quasiment invisible"

La presse italienne détruit Kevin De Bruyne et Naples : "Il a été quasiment invisible"

10:00
"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé Interview

"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé

09:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 1-1 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 1-0 Arménie Arménie
Andorre Andorre 1-3 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 0-5 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-0 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 2-2 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 4-1 Georgie Georgie
Italie Italie 3-0 Israël Israël
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved