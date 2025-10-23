Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

La tempête Benjamin arrive en Europe et inquiète les Pays-Bas. À cause du vent, les matchs de Feyenoord et de l'AZ en Europa League sont avancés.

La tempête Benjamin approche et devrait frapper plusieurs pays d’Europe, dont la Belgique et les Pays-Bas. Chez nos voisins du Nord, la situation inquiète, avec un code orange prévu pour toute la soirée de jeudi.

Cette alerte pourrait semer la pagaille dans de nombreuses régions, ce qui complique les plans de Feyenoord et de l’AZ Alkmaar, engagés en Europa League. Les deux clubs ont décidé d’avancer leurs matchs afin d’éviter le pire.

Feyenoord affrontera le Panathinaïkos à 16 h 30 au lieu de 18 h 45, car la tempête devrait atteindre Rotterdam dès le début de la soirée. L’AZ, qui devait jouer à 21 h contre le Slovan Bratislava, débutera sa rencontre à 18 h 45.

Les autorités craignent que les supporters de l'AZ aient du mal à rentrer après le match. Feyenoord a reconnu dans un communiqué que cette décision de dernière minute était exceptionnelle.

Feyenoord promet un remboursement aux fans qui ne pourront plus assister à la rencontre.