Foket, Rits, Flips et Ashimeru : pourquoi ils ne porteront pas plainte contre Anderlecht

Mats Rits, Thomas Foket, Alexis Flips et Majeed Ashimeru sont sur une voie de garage à Anderlecht. Ils n'ont aucune chance de jouer et ne peuvent pas engager de poursuites contre le club bruxellois.

Mats Rits (32 ans), Thomas Foket (31 ans) et Majeed Ashimeru (28 ans) ne font plus partie de l’équipe première d’Anderlecht, le trio s’entraîne désormais quotidiennement avec les RSCA Futures à Neerpede.

Selon des informations internes, ils montrent suffisamment d’investissement, mais le volet tactique des entraînements n’est pas adapté à leur profil. Rits, qui avait refusé de rejoindre le NAC Breda en été, et Foket seraient disposés à jouer quelques matches en Challenger Pro League en tant que joueurs expérimentés, mais la direction n’a pas donné son feu vert.

Rits, Ashimeru et Foket s'entraînent avec les RSCA Futures, Flips totalement écarté

Alexis Flips (25 ans) ne s’entraîne même plus avec le noyau B. Les quatre joueurs ont été écartés par la direction sportive et ne sont plus impliqués avec l’équipe première. Rits reste cependant présent en tant que spectateur et a été récemment aperçu lors d’un tournoi de golf avec Jan Vertonghen.

Anderlecht respecte ses obligations contractuelles. Les joueurs continuent de percevoir leur salaire fixe, mais les primes liées à la performance ont été supprimées. Pour Ashimeru, qui dispose d’un contrat basé sur les performances jusqu’en 2027, cela représente un manque à gagner notable, rapporte Het Nieuwsblad. Une procédure juridique contre le club n’est donc pas envisagée, contrairement à ce qui avait été évoqué initialement, puisqu'Anderlecht n'est légalement pas en tort.

L’impact sur le moral des joueurs indésirables est conséquent. Au sein du club, il est reconnu que le quatuor se sent inutile. Néanmoins, une résiliation de contrat d’un commun accord n’est pas à l’ordre du jour. Une telle démarche nécessiterait un accord financier entre le joueur concerné et la direction, ce qui semble impossible à l'heure actuelle.

Le mercato de janvier comme unique solution

Les joueurs doivent désormais compter sur une issue en janvier. Rits est encore lié au club jusqu’en juin 2026, Foket jusqu’en 2027 et Flips jusqu’en 2028. Un prêt ou, dans l'idéal, un transfert définitif est l’objectif, mais l’intérêt du marché reste pour l’instant limité.

Au sein du club d'Anderlecht, ce quatuor est considéré comme l’héritage de l’ancienne direction sportive menée par Jesper Fredberg. La direction actuelle doit désormais composer avec ces choix, sans solution immédiate en vue.

