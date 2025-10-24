Un geste qui vaut cher : sanction de neuf matchs réduite, mais encore lourde pour ce joueur des Francs Borains

Formé au Paris Saint-Germain, notamment, Kays Ruiz-Atil est arrivé aux Francs Borains dans le but de véritablement faire décoller sa carrière. Cependant, son comportement peu adapté au haut niveau va lui coûter cher.

En juillet 2024, les Francs Borains annonçaient la signature de Kays Ruiz-Atil, grand talent franco-marocain passé par les centres de formation de l’Olympique Lyonnais, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.

Après un court passage peu concluant à l’AJ Auxerre, le milieu de terrain, aujourd’hui âgé de 23 ans, voyait là l’occasion de véritablement faire décoller sa carrière en Challenger Pro League. Mais après avoir inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives en 1 500 minutes la saison dernière, il n’a débuté qu’un seul match de championnat cette saison et voit son temps de jeu drastiquement réduit.

Et cela ne va pas aller en s’améliorant. Face aux RSCA Futures (3-3), il a été exclu en fin de rencontre pour un coup de tête, ce qui lui a logiquement valu une expulsion. En première instance, le Parquet avait requis une suspension de huit matchs fermes ainsi que la levée d’un sursis de trois matchs pour des faits similaires datant de décembre 2024. Les Francs Borains avaient décidé de faire appel. Le Conseil disciplinaire s’était montré plus clément et avait retenu une suspension de six matchs fermes, accompagnée de la levée du sursis.

Kays Ruiz-Atil finalement suspendu sept matchs plutôt que neuf

Une sanction qui ne convenait pas à Ruiz-Atil ni aux Francs Borains, qui ont décidé de contester à nouveau la décision du Conseil disciplinaire, comme ils l’avaient fait précédemment pour celle du Parquet. Et ils ont obtenu une nouvelle réduction de la sanction, selon les informations de l'agence de presse Belga.

Jeudi, le Conseil disciplinaire a estimé que l’appel du joueur était recevable et partiellement fondé, notamment parce que la victime du coup de tête n’avait pas été identifiée (il ne s’agissait pas de Joël Kana, comme prétendu dans un premier temps). La défense a également soutenu que Ruiz-Atil n’était pas l’auteur du geste, sans convaincre les instances.

Sa sanction a donc été révisée, et Kays Ruiz-Atil écope finalement d’une suspension de quatre matchs fermes, auxquels s’ajoutent les trois rencontres de sursis. Il manquera donc les sept prochaines rencontres des Francs Borains.