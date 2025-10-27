🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur
Photo: © photonews

Rentrés à Bruxelles, Ali Maamar et Anas Tajaouart ont été mis à l'honneur par Besnik Hasi et le Sporting d'Anderlecht après leur sacre à la Coupe du monde U20 avec le Maroc.

La saga fait assez parler d'elle : Besnik Hasi ne veut pas être privé de Nathan De Cat pendant un mois. Pour l'entraîneur d'Anderlecht, c'est clair : le jeune milieu de terrain de 17 ans ne doit pas disputer la Coupe du monde U17. Il a pourtant été sélectionné par Bob Browaeys.

Présent, a priori, pendant la trêve internationale de novembre pour deux rencontres après les phases de poules, De Cat essaiera d'imiter ses deux coéquipiers, Ali Maamar et Anas Tajaouart, récents champions du monde U20 avec le Maroc, aux côtés du Carolo Yassine Khalifi.

Anderlecht met à l'honneur Ali Maamar et Anas Tajaouart

Rentrés à Bruxelles la semaine dernière, ils ont été mis à l'honneur par le club, avant une séance tactique dirigée par Besnik Hasi.

Sur une vidéo publiée par le compte officiel des Mauves, on voit l'entraîneur principal ouvrir sa séance tactique en mettant à l'honneur les deux jeunes talents, présents à Neerpede depuis plusieurs années.

Reste à voir si cela pourra changer leur statut de remplaçant en équipe première, et si Nathan De Cat pourra, lui aussi, contribuer à un éventuel titre de la Belgique dans un mois.

