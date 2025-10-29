Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Photo: © photonews

Genk reçoit le RWDM ce mercredi en Croky Cup et n'a plus droit à l'erreur après une période compliquée. Pourtant, l'entraîneur Frédéric Frans sent qu'il y a une opportunité : il voit cette rencontre avant tout comme une occasion idéale pour ses joueurs de se montrer.

Le KRC Genk accueille le RWDM ce mercredi soir en Croky Cup. Les Bruxellois ne partent pas favoris, mais ils affrontent une équipe de Genk en difficulté ces dernières semaines. Les Limbourgeois semblent incapables de jouer un match en Belgique sans encaisser de but.

L’entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, s’est déjà exprimé avant la rencontre. Il ne veut pas accorder trop d’attention à la situation actuelle de Genk. "Je vois surtout ce match comme une belle opportunité pour mes joueurs de se montrer", a-t-il déclaré au micro du Het Belang van Limburg.

Frédéric Frans y croit 

"Nous avons une bonne équipe qui, en ce moment, performe un peu moins bien, mais qui est capable de très belles choses", a poursuivi Frans. Actuellement, le RWDM occupe la huitième place de la Challenger Pro League avec 14 points.

"Pour parler un peu de Genk : tout comme nous, ils ont déjà encaissé dix-sept buts cette saison en championnat. Il y aura donc forcément des opportunités", a-t-il ajouté. Il a sans doute aussi regardé le match face à La Louvière, qui avait ouvert le score après seulement huit minutes à la Cegeka Arena.

"Un tel stade, autant de supporters… Pour beaucoup de joueurs, ce sera la première fois qu’ils pourront se montrer dans un tel cadre. À l’entraînement, j’ai déjà senti la motivation. Ce genre d’excitation devrait être présente chaque semaine, mais une rencontre de Coupe à Genk suscite forcément quelque chose de spécial", a conclu Frédéric Frans.

Suis KRC Genk - RWDM Brussels en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Coupe de Belgique
KRC Genk
RWDM Brussels

