Interview Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| Commentaire
Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"
Photo: © photonews

Matthieu Epolo ne craint pas le Sporting Charleroi. Le portier des Rouches s'est montré serein ce jeudi, en conférence de presse, malgré les nombreux absents au Standard, notamment dans le compartiment défensif.

La défense alignée devant Matthieu Epolo change chaque semaine. Ce sera encore le cas pour la réception de Charleroi, puisque Marlon Fossey est blessé et pourrait ne plus rejouer en 2025. En conférence de presse ce jeudi, le portier des Rouches a évoqué cette situation, à laquelle il ne prête pas tellement attention.

"Il y a eu quelques blessés cette semaine, mais d'autres joueurs sont prêts à prendre leur chance. Les matchs s'enchaînent, il faut rapidement switcher. C'est le football, tout le monde veut jouer et chaque match est une chance pour tout le monde. L'organisation est la même, peu importe qui joue. Cela n'engendre pas de complications."

Matthieu Epolo n'a pas peur de Charleroi 

C'est donc avec le jeune Steeven Assengue sur le couloir droit que les Rouches pourraient débuter la rencontre face aux Zèbres. L'équipe de Rik De Mil propose un football intéressant, mais n'inquiète pas vraiment Matthieu Epolo.

"C'est un match particulier, un gros match. L'un des matchs les plus importants de la saison, que ce soit pour le club ou les supporters. On sera obligés de le gagner. On n'a eu que deux jours pour le préparer, mais on sent que tout le monde est prêt et a envie de le jouer. Avoir peur ? Je n'aurai jamais peur de Charleroi, même s'ils jouent bien. C'est une bonne équipe, mais dire 'avoir peur', ce n'est pas possible."

Cette rencontre marquera aussi le retour des supporters de Charleroi à Sclessin. Ils seront près de 1 300 et peuvent donc se déplacer dans leur intégralité, ce qui est à souligner dans le contexte actuel de restrictions de parcage partout en Belgique. "Leur présence ne changera rien. De toute façon, on ne les entendra pas", a conclu un Matthieu Epolo serein.

Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (31/10).

Charleroi
Standard
Matthieu Epolo

