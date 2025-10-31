Interview "On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon
Le choc wallon lancera la treizième journée de Jupiler Pro League ce vendredi soir. Vincent Euvrard et le Standard ne veulent pas craindre Charleroi, même s'ils connaissent l'importance cruciale de la rencontre, tant sur le plan comptable que mental.

Troisième rencontre en sept jours pour le Standard, qui recevra le Sporting Charleroi ce vendredi soir dans le cadre de la treizième journée de Pro League. Qualifiés en Coupe de Belgique, les Rouches ont relevé la tête après la déroute subie à Gand le week-end dernier. Vincent Euvrard, privé de sept joueurs pour le choc wallon, a fait part de l'état d'esprit du groupe en conférence de presse.

"Après une victoire, l'esprit était un peu plus léger, mais on a eu peu de temps pour travailler. Après la victoire de mardi, on a surtout récupéré mercredi et jeudi. Il n'y a pas eu beaucoup d'entraînements, mais directement de la concentration sur cette rencontre, surtout vu son importance."

Disputer mon premier choc wallon sera spécial"

"Chaque match est important, mais certains le sont plus que d'autres, et celui-ci en fait partie. Dans ce club, pour les supporters, ce match est extrêmement important. Pour moi aussi, en tant qu'entraîneur, disputer mon premier choc wallon sera spécial, comme les premiers matchs contre Bruges ou Anderlecht."

Un choc wallon qui concernera, pour la première fois depuis bien longtemps, deux entraîneurs néerlandophones. Vincent Euvrard s'en est amusé avant de louer le travail de son homologue carolo. "Deux coachs flamands pour un choc wallon, c'est rare. Rik De Mil est un collègue que je respecte beaucoup, il fait de l'excellent boulot. On s'est croisés à quelques reprises et je pense que notre respect est mutuel."

Le Standard ne veut pas avoir peur de Charleroi

Quelques minutes avant son T1, Matthieu Epolo a déclaré dans la salle de presse du SL16 Football Campus qu'il "n'aurait jamais peur de Charleroi" et "qu'on n'entendrait pas leurs supporters". Vincent Euvrard est resté plus mesuré, mais il ne veut pas non plus craindre les qualités des Zèbres.

"On ne craint pas grand-chose de Charleroi, mais il doit y avoir un certain respect. Ils ont de bons joueurs, comme Aurélien Scheidler que je connais (de Dender), Parfait Guiagon, qui a les meilleures statistiques malgré quelques matchs manqués pour blessure, et Plücke, qui est un très bon transfert. Ils se créent moins d'occasions que l'année dernière et ont besoin de temps pour devenir meilleurs en attaque, mais c'est une équipe très stable défensivement, avec une bonne structure."

Marco Ilaimaharitra jouera un rôle, comme Marlon Fossey"

Comme nous vous l’écrivions, Vincent Euvrard sera privé d’une panoplie de joueurs pour cette rencontre, dont Marco Ilaimaharitra, l’ancien Zèbre arrivé à Sclessin cet été. Le Malgache devra attendre le match retour au Mambourg, où les supporters ne manqueront pas de lui mettre la pression, pour les retrouvailles. Il jouera toutefois un rôle important, en dehors du terrain, dans ce premier choc wallon de la saison.

"Bien sûr, il aura clairement un rôle à jouer, comme Marlon. Ils jouent ce rôle au quotidien dans le vestiaire, il n'y a pas besoin de les guider là-dedans. Ils amènent beaucoup de leadership. Même s'ils ne jouent pas, ils seront importants dans le déroulement du match, pour mettre le bon état d'esprit dans le vestiaire. Le coach ne doit jamais motiver ses joueurs seul", a conclu Vincent Euvrard.

Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
