"Ma vie aurait pu très mal tourner" : Radja Nainggolan se confie sur son enfance difficile

Radja Nainggolan est souvent vu comme un joueur rebelle et imprévisible, mais dans l'émission "Het Huis" sur la VRT, il a montré une autre facette de lui.

L’Anversois de 37 ans a parlé ouvertement de son enfance difficile et des blessures qu’elle lui a laissées.

Radja Nainggolan a grandi dans la pauvreté. Sa mère, Lizy, avait trois enfants lorsqu’elle a rencontré son père, Marianus Nainggolan, un menuisier indonésien. Ensemble, ils ont eu des jumeaux, Radja et sa sœur Riana.

Lorsqu’ils avaient cinq ans, leur père est retourné en Indonésie et a laissé sa famille endettée. "À cause de mon père, nous avons dû aller au CPAS", raconte Nainggolan. "Ma mère travaillait jour et nuit, parfois au noir, juste pour qu’on puisse manger. Il arrivait que je ne la voie pas pendant deux jours."

Cette enfance compliquée l’a profondément marqué. "Ma mère a tout fait pour que ma sœur et moi ne manquions de rien. C’est pour ça que je déteste autant mon père", dit-il sans détour.





Radja devait voler pour survivre

À 22 ans, sa mère, atteinte d’un cancer généralisé, a choisi l’euthanasie. Sur son lit de mort, elle lui a demandé de protéger la famille. "Perdre une personne aussi importante te donne la force d’en donner encore plus", confie-t-il.

Ce n’est que plus tard que Nainggolan a compris à quel point le football avait changé sa vie. "Si je n’étais pas parti jeune en Italie, ma vie aurait pu très mal tourner", reconnaît-il. "Le football m’a vraiment sauvé."

Il ne cache rien de son passé. "Enfant, j’étais un petit voyou. On volait des bricoles, juste pour survivre. Quand tu n’as rien, tu fais tout pour avoir quelque chose. Pour moi, c’était ça, survivre. À ce moment-là, tu n’as pas le choix."