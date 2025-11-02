Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"

Ivan Leko bouche bée après la déroute de Gand à OHL : "Il fallait juste rester calme"
Photo: © photonews

La Gantoise a encaissé une sévère défaite à Louvain. En conférence de presse, Ivan Leko est resté sans voix et n'a pu que constater les dégâts.

Il y a deux semaines, La Gantoise s’était inclinée lourdement sur la pelouse de Zulte Waregem. Ivan Leko avait qualifié cette défaite de "très embarrassante", et avait quelque peu fustigé la prestation de ses joueurs.

Après de belles victoires face au Standard (4-0) et au Patro Eisden (5-0), le club semblait de retour sur le droit chemin. Mais sur le terrain de Louvain, Gand est tombé à nouveau. Leko est ressorti de cette rencontre avec "un sentiment différent".

"Nous sommes restés longtemps sur un score nul de 0-0, classique. Il fallait juste garder notre calme et attendre notre moment pour marquer. Mais nous avons ensuite concédé un coup de pied arrêté, ce qui, nous le savions, était l’arme secrète d’OHL", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Puis il y a eu un but incroyable, que l’on ne marque qu’une fois sur dix."

Ivan Leko reste bouche bée après la lourde défaite de Gand à Louvain

L’entraîneur gantois ne trouvait pas grand-chose à redire. "Ce n’est pas un match que vous pouvez perdre 4-0. Si nous avions été plus matures, le score serait resté à 0-0 et nous aurions pu saisir notre chance. Cela fait un peu étrange de l’expliquer après une lourde défaite. C’est regrettable, car nous voulons rapidement retrouver de la stabilité cette saison. Les écarts de performance importants n’aident pas dans ce processus."

Ivan Leko évoque un "processus d’apprentissage" pour son équipe : "Nous travaillons dur pour éviter ce genre de performances. Il faut l’accepter, même si c’est très difficile, et se relever. L’équipe a déjà prouvé qu’elle pouvait se remettre d’une période difficile, et je m’attends à ce que ce soit encore le cas maintenant."

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
