Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

Cette onzième journée de D1 ACFF n'a décidément rien eu d'ordinaire. Le RAEC Mons et Tubize-Braine ont tous deux concédé leur première défaite de la saison, l'Union Namur a empoché sa première victoire, tandis que Rochefort a infligé une véritable correction à Schaerbeek (0-5) !

Quelle onzième journée en D1 ACFF ! Entre surprises, choc wallon et grosse gifle, le spectacle était au rendez-vous.

Tout d’abord, les Zebra Elites ont pris la revanche des pros en s’imposant sur le terrain du SL16 FC (0-1). Dans la soirée, l’Union Namur a signé sa première victoire chez les U23 de l’Union (2-4), tandis que le promu Habay-la-Neuve a créé la sensation en infligeant sa première défaite à Tubize-Braine (0-1).

Le week-end des surprises en D1 ACFF

Autre surprise de taille : Virton est devenu la première équipe à faire tomber le RAEC Mons en championnat (3-1). Les deux formations encore invaincues avant ce week-end ont donc chuté lors de cette onzième journée.

Pour clôturer le week-end, l’Union Rochefortoise s’est baladée sur la pelouse du Crossing Schaerbeek (0-5), profitant notamment d’une exclusion bruxelloise juste avant la pause.





Au classement, le RAEC Mons conserve deux points d’avance sur Tubize-Braine, tandis que les Zebra Elites restent troisièmes devant Virton et Stockay. Dans le bas du tableau, l’Union Namur revient à deux points des U23 de l’Union et à quatre longueurs du SL16 FC.