Les leaders battus, le dernier gagne, et une grosse gifle pour terminer la journée des surprises en D1 ACFF

Photo: Nicolas Darimont

Cette onzième journée de D1 ACFF n'a décidément rien eu d'ordinaire. Le RAEC Mons et Tubize-Braine ont tous deux concédé leur première défaite de la saison, l'Union Namur a empoché sa première victoire, tandis que Rochefort a infligé une véritable correction à Schaerbeek (0-5) !

Quelle onzième journée en D1 ACFF ! Entre surprises, choc wallon et grosse gifle, le spectacle était au rendez-vous.

Tout d’abord, les Zebra Elites ont pris la revanche des pros en s’imposant sur le terrain du SL16 FC (0-1). Dans la soirée, l’Union Namur a signé sa première victoire chez les U23 de l’Union (2-4), tandis que le promu Habay-la-Neuve a créé la sensation en infligeant sa première défaite à Tubize-Braine (0-1).

Le week-end des surprises en D1 ACFF

Autre surprise de taille : Virton est devenu la première équipe à faire tomber le RAEC Mons en championnat (3-1). Les deux formations encore invaincues avant ce week-end ont donc chuté lors de cette onzième journée.

Pour clôturer le week-end, l’Union Rochefortoise s’est baladée sur la pelouse du Crossing Schaerbeek (0-5), profitant notamment d’une exclusion bruxelloise juste avant la pause.

Au classement, le RAEC Mons conserve deux points d’avance sur Tubize-Braine, tandis que les Zebra Elites restent troisièmes devant Virton et Stockay. Dans le bas du tableau, l’Union Namur revient à deux points des U23 de l’Union et à quatre longueurs du SL16 FC.

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
