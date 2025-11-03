Un arbitre de renom pour Bruges - Barcelone : Erik Lambrechts également à l'affiche en Ligue des Champions

L'UEFA a désigné les arbitres pour les rencontres européennes de Bruges et de l'Union. Lors de cette journée, une équipe d'arbitres belges, menée par Erik Lambrechts, officiera lors de la rencontre Tottenham - Copenhague.

Après une semaine de compétition domestique, avec la Coupe et le championnat, le Club de Bruges et l’Union se préparent pour une nouvelle semaine européenne. Les deux équipes affronteront des clubs espagnols.

Les arbitres des matchs de Bruges et de l'Union sont connus

L’Union jouera mardi soir à 21h00 contre l’Atlético de Madrid. Il s’agit de la première confrontation entre les deux clubs, et également de la première fois que l’Union affronte une équipe espagnole. Espen Eskas a été désigné par l’UEFA pour arbitrer cette rencontre.

L’historique récent joue en faveur de l’Union : l’Atlético de Madrid n’a pas remporté ses trois dernières confrontations contre des clubs belges. Les Madrilènes avaient perdu 0-2 contre le Club de Bruges, avant de faire match nul 0-0 face aux mêmes Brugeois lors de la saison 2022-2023.

Erik Lambrechts va arbitrer Tottenham

Le Club de Bruges, de son côté, affrontera le FC Barcelone ce mercredi. L’arbitre anglais Anthony Taylor dirigera la rencontre. Après la défaite 3-2 contre l’Antwerp il y a deux saisons, le Barça aura à cœur de prendre sa revanche en Belgique.

Cette semaine européenne offre également une autre mission à un arbitre belge : après avoir arbitré le choc wallon le week-end dernier, Erik Lambrechts dirigera la rencontre Tottenham – Copenhague, mardi. Il sera assisté par Jo de Weirdt et Kevin Monteny, Nathan Verboomen sera quatrième arbitre et Bram Van Driessche officiera depuis la VAR.