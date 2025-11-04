🎥 Stéphane Pauwels refait surface et sort... un hymne pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

🎥 Stéphane Pauwels refait surface et sort... un hymne pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2605

Vous vous souvenez de "On va gagner" et de "Wunder Diables", les deux hymnes créés par l'humoriste liégeois Martin Charlier pour soutenir les Diables Rouges ? Pour la Coupe du monde 2026, c'est Stéphane Pauwels qui reprend le flambeau avec "Red Devils Olé Olé Olé".

Depuis quelques mois, Stéphane Pauwels fait son retour sur la scène médiatique belge. Chroniqueur pour le média digital Tof Sport, il a rejoint en septembre l’équipe de 100 % belge, émission présentée par Thibaut Roland sur LN24.

En parallèle, l’ancien chroniqueur et animateur de RTL a préparé une surprise : ce dimanche, il a dévoilé… un hymne pour encourager les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026, qui se tiendra cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Avec deux amis, il a formé le groupe The Garcia Band, en référence évidente au sélectionneur des Diables Rouges. "Nous étions trois copains en vacances cet été et avons décidé, pour le fun, de créer un morceau pour les Diables en vue de la Coupe du monde et avant la qualification, afin de montrer notre soutien", a écrit Stéphane Pauwels sur Facebook.

"Après la polémique Damso, nous avons voulu créer un morceau dance et en anglais, donc accessible aux Belges du Nord et du Sud. Entraînant et sympa, on espère que vous allez apprécier, car le but est de viser les stades et les fanzones ! Un air entraînant et un clin d’œil au coach. Trois Mexicains de Mouscron pour une Coupe du monde qui se jouera aux USA, au Canada et… au Mexique ! Olé, Olé, Olé !"

Déjà disponible sur toutes les platerformes, l'hymne "Red Devils Olé Olé Olé" rappelle ceux de Martin Charlier, dit Kiki L'innocent, qui avait créé "On va gagner" avant l'Euro 2016 et "Wunder Diables" avant l'Euro 2024.

Belgique

