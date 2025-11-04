Anders Dreyer récompensé d'un titre individuel en MLS devant Son Heung-Min et Philipp Zinckernagel

L'ancien Anderlechtois Anders Dreyer a très bien réussi ses débuts en MLS. Ses performances lui ont valu une récompense individuelle.

Le 31 janvier 2025, le Danois quittait Bruxelles pour rejoindre l'équipe américaine de San Diego. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est bien acclimaté à ce nouveau continent.

Près de dix mois plus tard, le voici récompensé du prix de "meilleur nouveau venu" de MLS. Un trophée qui récompense le joueur ayant eu le plus d'impact lors de sa première saison en MLS. C'est la toute première fois qu'un joueur du San Diego FC le remporte.

Anders Dreyer devant des noms bien connus

Le vote a été réalisé auprès des joueurs, des clubs et des médias. Il figure, avec 74,11 % des voix, en tête du classement, devançant largement des joueurs comme Son Heung-Min, Philipp Zinckernagel ou encore Eric Maxim Choupo-Moting.

"L'une des meilleures saisons de début de l'histoire de la MLS. Anders Dreyer (19 buts, 19 passes) a cumulé 38 contributions à des buts, ce qui le place à égalité au troisième rang de l'histoire de la ligue", précise la MLS sur ses réseaux sociaux.

Dreyer est encore sous contrat avec son équipe jusqu'en décembre 2028. Avec de telles performances, un retour en Europe pourrait certainement être une opportunité pour le joueur de 27 ans. Reste à voir ce qu'il adviendra pour la suite de sa carrière.