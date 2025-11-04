Drame en Serbie : l'entraîneur d'un club de D1 décède en plein match

Drame en Serbie : l'entraîneur d'un club de D1 décède en plein match
Photo: © photonews
La Serbie du football est en deuil : Mladen Zizovic, entraîneur du FK Radnicki, club de D1, est décédé en cours de match. Il n'avait que 44 ans.

Le football serbe est sous le choc après le décès inopiné de Mladen Zizovic, entraîneur du FK Radnicki 1923, en plein match le week-end dernier. Alors que Radnicki affrontait Mladost et menait 2 buts à 0 à la 22e minute, Zizovic s'est écroulé, victime d'un malaise cardiaque.

Malgré l'intervention rapide des secours, qui ont tenté de le transporter à l'hôpital, Mladen Zizovic est décédé lors du trajet. Il n'avait que 44 ans. La rencontre a naturellement été arrêtée à l'annonce de son décès.

Des images montrent ainsi les joueurs du FK Radnicki en larmes sur le terrain, juste après avoir appris le décès de leur entraîneur. 

Le club a ensuite communiqué la nouvelle avec émotion : "C’est avec une immense tristesse que nous annonçons au public, aux supporters et au monde du sport le décès de notre entraîneur, Mladen Žižović, survenu ce soir lors du match opposant Mladost à Radnički 1923. Notre club perd non seulement un grand coach, mais surtout un homme bon, un ami et un grand professionnel".

Mladen Zizovic était arrivé cette année à la tête du FK Radnicki, après avoir notamment coaché Banja Luka (Croatie) ou encore Al-Kholood en Arabie Saoudite. Cette saison, il obtenait des résultats corrects (8e au classement) avec le club qui disputait cet été les préliminaires européens. 

